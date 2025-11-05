Μετά από 10 χρόνια παύσης, οι Mikro επανήλθαν δριμύτεροι με ένα δυναμικό comeback τόσο δισκογραφικό όσο και συναυλιακό, με εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ.

Η δισκογραφία τους από το 1998 έως σήμερα περιλαμβάνει 10 studio albums, καθώς και πολλά singles και remixes σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, με πιο πρόσφατη κυκλοφορία το album “Σούπερηρωες” που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024.

Οι Mikro έχουν πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ με παγκοσμίως γνωστούς καλλιτέχνες, όπως οι Morrissey, Hooverphonic, Ladytron, The Raveonettes, Andy Fletcher (Depeche Mode) κ.ά.

Οι live εμφανίσεις τους πλαισιώνονται από video projections που επιμελούνται οι ίδιοι και χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη ενέργεια της μπάντας που μεταδίδεται στο κοινό με μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα για ένα αξέχαστο live/party.

Το τραγούδι τους “Αυτή η πόλη” συνεχίζει να ακούγεται στα clubs και το ραδιόφωνο, σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, έχοντας γίνει ένας ύμνος για τη διασκέδαση και τον χορό.

Ο ήχος των Mikro είναι “πολυμορφικός” και εμπλέκει στοιχεία από electronica, synthpop, big beat, dance, breakbeat, drum’n’bass, easy listening, pop, disco και rock, συνδυάζοντας ανδρικά και γυναικεία φωνητικά.

Τη σημερινή σύνθεση της μπάντας πέρα από τον Νίκο Μπιτζένη και τον Γιάννη Λευκαδίτη, πλαισιώνουν η Chloe Ann (φωνή/keyboards), ο Απόστολος Μπιτζένης (synthesizers) και ο Χρήστος Ασλανίδης (synth/drum pads).

Opening act: Lip Forensics

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Gagarin 205

Λιοσίων 205

Τιμές εισιτηρίων:

€17 (προπώληση)

€20 (ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com