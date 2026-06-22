«Αταρ του Ταρ» είναι μικρασιατική λέξη που την έλεγε η γιαγιά του Άγη, η κα Κατίνα, και σημαίνει «άνω κάτω» και επειδή τα προγράμματα τους δεν ήταν ποτέ στημένα αποφάσισαν να το πουν έτσι.

Θα παίξουν μαζί μετά από πολλά χρόνια τραγούδια ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά με πινελιές από τη Λατινική Αμερική ή και όχι.

Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι

Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρα, τραγούδι

Κωνσταντίνος Μιχαλάκης: ακορντεόν

Σώτος Τσόγκας: μπουζούκι

Θοδωρής Στούγιος: μπουζούκι

Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

Παραγωγή – Management: Novel Vox

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

Φωτογραφία αφίσας: Θάνος Μπουρης

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Ηρακλείου 13, Πειραιάς



Εισιτήρια:

Προπώληση: 17€

Ταμείο: 19€

Προπώληση: more.com