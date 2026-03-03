Ο Σταύρος Σιόλας μας προσκαλεί στη μαγική πόλη των τραγουδιών, με τη συγκινητική του φωνή και τα ατμοσφαιρικά του τραγούδια, που εμπεριέχουν και αναδεικνύουν το μουσικό ιδίωμα της καταγωγής του, και όχι μόνο, καθώς και, κατ’ επέκταση, το μεγαλείο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Με τη βαλίτσα του γεμάτη τραγούδια, όπως «Της Άρνης το Νερό», «Ο Γεροπλάτανος», «Τα Διόδια», «Κάθε Φορά», «Χωρίς Εσένα», «Σαν Χουάν» και τόσα άλλα, αλλά και με τη χαρακτηριστική του φωνή, ετοιμάζει μια παράσταση που θα μας ταξιδέψει και θα μας ξεσηκώσει, όπως εκείνος ξέρει.

Σημαντικός άξονας της παράστασης θα είναι ο Χατζιδακικός λυρισμός, όπως διαφαίνεται και από τον τίτλο, τον οποίο ο Σταύρος Σιόλας θα υπηρετήσει μαζί με εξαιρετικούς ερμηνευτές που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του και θα τα μοιραστούν μαζί του επί σκηνής.

Καλεσμένοι του θα είναι:

Γιάννης Κότσιρας & Νίκος Ψημίτης — 7 Μαρτίου

Γιώργος Περρής & Νίκος Ψημίτης — 14 Μαρτίου

Ελένη Τσαλιγοπούλου & Μελίνα Κανά — 21 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Stage Seven

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (πλησίον σταθμού Μετρό)

Για κρατήσεις: 6983966234

Είσοδος: 15€

Εισιτήρια: more.com