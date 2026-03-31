Οι Staκάτω, το νέο καλλιτεχνικό δίδυμο του Κώστα Λεμονίδη και του Αλέξανδρου Ιακώβου, παρουσιάζουν το πρώτο τους single με τίτλο «Πάμε Ξανά», φιλοξενώντας την ξεχωριστή φωνή της Μιρέλας Πάχου.

Το τραγούδι αποτελεί μια αισιόδοξη μουσική προτροπή, έναν ύμνο στην ανθεκτικότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Oι Staκάτω δημιουργούν έναν ήχο που συνδυάζει τη δεξιοτεχνία με το συναίσθημα, ενώ η Μιρέλα Πάχου δίνει το ιδανικό ηχόχρωμα σε μια σύνθεση που μας θυμίζει πως κάθε «τέλος» είναι η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα.

Στην ηχογράφηση του κομματιού συμμετέχει μια ομάδα σπουδαίων μουσικών, προσδίδοντας στο αποτέλεσμα υψηλή αισθητική και σπάνιο δυναμισμό:

Σταύρος Λάντσιας – πιάνο

Μιχάλης Καπηλίδης – τύμπανα

Δημήτρης Μουτάφης – ηλεκτρ. μπάσο

Κώστας Λεμονίδης – κιθάρες

Αλέξανδρος Ιακώβου – βιολιά

Μουσική: Αλέξανδρος Ιακώβου, Κώστας Λεμονίδης

Στίχοι: Αλέξανδρος Ιακώβου

Ηχογράφηση, μίξη, mastering: Αλέξανδρος Χρυσίδης

Γραφιστικός σχεδιασμός: Αναστασία Γκιούλου

Ποιοι είναι οι Staκάτω

Staκάτω είναι η μουσική συνάντηση του Κώστα Λεμονίδη και του Αλέξανδρου Ιακώβου, δύο δημιουργών που ο καθένας έχει διαγράψει μια πολύχρονη και καταξιωμένη πορεία με προσωπικές δισκογραφικές δουλειές, πολυάριθμες συναυλίες και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες.

Η καλλιτεχνική τους συγγένεια σφραγίστηκε ήδη από την κυκλοφορία του κοινού τους album «Ταίριασμα», πριν τρία χρόνια, και live που ακολούθησαν.

Τώρα όμως αλλάζουν τους όρους του … παιχνιδιού! Με αφετηρία την κιθάρα και το βιολί, ενώνουν τις εμπειρίες και τις αναζητήσεις τους κάτω από ένα κοινό όνομα, και δημιουργούν ένα σχήμα ανοιχτό και εξελισσόμενο, που θέλει να μοιράζεται.

Staκάτω… Ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στον μουσικό όρο και τη δική μας …καθημερινότητα: Από τη μία, το Staccato, η τεχνική που δίνει ρυθμό, ζωντάνια και κίνηση στις νότες. Από την άλλη, οι δικές μας στιγμές «στα κάτω», εκείνες οι δύσκολες ώρες που μόνο η μουσική μπορεί να τις «φωτίσει» και να μας τραβήξει ψηλά.

Οι Staκάτω αποτελούν έναν ζωντανό δημιουργικό πυρήνα. Στόχος τους είναι να μετατρέπουν κάθε «κάτω» σε μια νέα μουσική αρχή, συμπράττοντας με αγαπημένους ερμηνευτές και δημιουργούς που αφήνουν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα.

Σκηνοθεσία video clip: Πάνος Ζενίδης

Φωτογραφία Μ. Πάχου: Βαγγέλης Μεϊμέτης

Μακιγιάζ: Κερασία Τσιαμασφύρη