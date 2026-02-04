Από μια αναπάντεχη σύμπραξη τριών φαινομενικά αταίριαστων μουσικών, προέκυψε ένα «Ταίριασμα» με …διάρκεια! Ο Κώστας Λεμονίδης (κιθάρα), ο Αλέξανδρος Ιακώβου (βιολί) και ο Γιώργος Μιχαήλ (φωνή) ξανασυναντιούνται στο Holywood Stage, σε μια παράσταση που επιχειρεί να ταιριάξει τους Deep Purple με τον Κώστα Τουρνά, τον Stevie Wonder με τον Μιχάλη Ρακιντζή, τον Λουκιανό Κηλαηδόνη με τον John Denver, καθώς επίσης το Last Christmas με το ελληνικό Πάσχα.

Από το πρόγραμμα δεν λείπουν και δικά τους τραγούδια, κυρίως από τον τελευταίο προσωπικό τους δίσκο που φέρει τον απρόβλεπτο τίτλο… «Ταίριασμα»!

“Συνένοχοι” σε αυτό το εγχείρημα είναι οι εξαιρετικοί μουσικοί:

Όλγα Γαλανάκη (πλήκτρα)

Αντώνης Καλαντζάκος (μπάσο)

Γιώργος Ράλλης (τύμπανα)

Γι’ αυτό, αν ταιριάξει, πάρε το ταίρι σου ή μια ταιριαστή παρέα και έλα στο HolyWood να δούμε αν ταιριάζουμε!

Φωτογραφίες: Αθανασία Ζήση

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

ώρα 22:00

HolyWood Stage

Λ. Βουλιαγμένης 289, Άγ. Δημήτριος

Κρατήσεις: 210 9700418

Είσοδος: 12 €