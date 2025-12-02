Το «Ταίριασμα» είναι μία σύμπραξη τριών φαινομενικά αταίριαστων μουσικών.

Είναι ο Κώστας Λεμονίδης (κιθάρα), ο Αλέξανδρος Ιακώβου (βιολί) και ο Γιώργος Μιχαήλ (φωνή), οι οποίοι σε προσκαλούν στο HolyWood Stage, σε μία παράσταση που επιχειρεί να ταιριάξει τους Deep Purple με τον Κώστα Τουρνά, τον Stevie Wonder με τον Μιχάλη Ρακιντζή, τον Λουκιανό Κηλαηδόνη με τον John Denver, καθώς επίσης το Last Christmas με το ελληνικό Πάσχα.

Από το πρόγραμμα δεν λείπουν και δικά τους τραγούδια, κυρίως από τον τελευταίο προσωπικό τους δίσκο που φέρει τον αναπάντεχο τίτλο… «Ταίριασμα»!

“Συνένοχοι” σε αυτό το εγχείρημα είναι οι εξαιρετικοί μουσικοί:

Όλγα Γαλανάκη (πλήκτρα)

Αντώνης Καλαντζάκος (μπάσο)

Γιώργος Ράλλης (τύμπανα)

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ώρα 22:00

HolyWood Stage

Λ. Βουλιαγμένης 289, Άγ. Δημήτριος

Κρατήσεις: 210 9700418

Είσοδος: 10 €