Ο Στάθης Δρογώσης, ύστερα από τα επιτυχημένα χειμωνιάτικα live στην Αθήνα, έρχεται για πρώτη φορά στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, παρουσιάζοντας τα τραγούδια του με ένα ιδιαίτερο σύνολο εγχόρδων.

Γνωστές επιτυχίες φωτίζονται αλλιώς, ενώ τραγούδια που έχει καιρό να παρουσιαστούν ζωντανά – ακόμα και από το πρώτο του συγκρότημα, τα «Φώτα που σβήνουν», αλλά και από την πλούσια προσωπική του δισκογραφία – αποδίδονται με μια ιδιαίτερη κρυστάλλινη και τρυφερή ενορχήστρωση.

Ιστορίες της πόλης, παράξενοι έρωτες, χαρμολύπη και νοσταλγία γεμίζουν τον χώρο.

Καλεσμένοι του, τέσσερα από τα καινούρια πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού: ο τραγουδοποιός και πολυμουσικός Βύρωνας Τσουράπης, με ήδη έναν επιτυχημένο δίσκο στο ενεργητικό του, η νέα ταλαντούχα τραγουδοποιός, βιολονίστα και πιανίστα Ελεονόρα Μανόνα, η οποία έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο με τις ορχηστρικές της δουλειές όσο και με τα καινούρια τραγούδια της, το ιδιαίτερο φωνητικό σύνολο Polymnia, που αποτελείται από τρεις αιθέριες φωνές και κάνει αίσθηση με τις τριφωνίες του, και η νέα τραγουδοποιός, ηθοποιός και σολίστ στο φλάουτο Erophilie (Ερωφίλη Παναγιωταρέα), μία από τις πιο ελπιδοφόρες νέες δημιουργούς.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου θα είναι κοντά του και η πολυτάλαντη, καταξιωμένη ερμηνεύτρια Μιρέλα Πάχου, με την οποία ετοιμάζουν τον καινούργιο της δίσκο!

Μην το πεις πουθενά.

Μην έρθεις αργά σε αυτή την εκδρομή με το αμάξι.

Συγχώρεσέ με –

γιατί θα περάσουν οι μέρες

και το βιαστικό πουλί του Νότου θα πετάξει μακριά…

Γιατί φεύγει η ζωή.

Κι εμείς συναντιόμαστε

πριν σβήσουν τα φώτα,

πριν φανεί το πρωί.

Μουσικοί

Στάθης Δρογώσης – πιάνο, φωνή

Erophilie – φωνή, φλάουτο

Αλέξης Βουτουρής – βιολί

Άρης Ζέρβας – τσέλο

Βύρωνας Τσουράπης – κρουστά, μπάσο, κιθάρα, φυσαρμόνικα

Γιώργος Χρυσικός – κοντραμπάσο, κιθάρες

Ενορχήστρωση: Στάθης Δρογώσης & οι μουσικοί

Ηχοληψία: Γιάννης Βαφειάδης

Φωτισμός: Μάνος Γεωργακόπουλος

Γραφιστικά: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Φωτογραφία: Γιώργος Γεράνιος

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν 20:15

Ώρα έναρξης 21:00

Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου

Φιλελλήνων 27, Αθήνα

Εισιτήρια:

20€ Γενική είσοδος

15€ Φοιτητικό

Προπώληση: ticketservices.gr