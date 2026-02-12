Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Η νεαρή ξεπεσμένη αριστοκράτισσα, Cathy (Margot Robbie) και ένα άγνωστο φτωχό ορφανό αγόρι που περιμαζεύει ο πατέρας της και εκείνη ονομάζει Heathcliff (Jacob Elordi), μεγαλώνουν σαν αδέλφια. Όταν ενηλικιώνονται, συνειδητοποιούν ότι τους ενώνει μια άλλου είδους αγάπη…

Η Emerald Fennell σκηνοθετεί, γράφει το σενάριο και κάνει την παραγωγή στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (“Wuthering Heights”), ταινία εμπνευσμένη από το ομώνυμο κλασικό μυθιστόρημα της Emily Brontë. Εμφανώς γοητευμένη από την ιστορία και επιλέγοντας κάπως να «λειάνει» τους χαρακτήρες, η δημιουργός κινηματογραφεί με πανέμορφες εικόνες και προσδίδει μια πιο αιχμηρή και σύγχρονη οπτική στην αγγλική κοινωνία του 18ου αιώνα. Σκηνογραφικά και ενδυματολογικά η ταινία είναι κυριολεκτικά χάρμα οφθαλμών, ενώ η υποβλητική μουσική του Anthony Willis σε συνδυασμό με την θαυμάσια φωτογραφία του Linus Sandgren εντείνουν ακόμη περισσότερο την ξεχωριστή αισθητική, η οποία δείχνει να στοχεύει σε ευρύτερο, πιο νεανικό κοινό, το οποίο ίσως να μην έχει καν υπ’ όψιν του τις κλασικές καταβολές του φιλμ.

Παρά το γεγονός ότι οι λάτρεις του βιβλίου μπορεί να θεωρήσουν έως και «αιρετική» την εκδοχή της Fennell, ας έχουν κατά νου ότι η ιστορία είναι απλώς μια αφορμή για μια νέα διήγηση, αλλιώτικα ψυχογραφική. Οι ηλεκτρισμένες ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών αποτελούν οπωσδήποτε την καρδιά του φιλμ –εξίσου και των παιδιών που τους υποδύονται σε νεαρή ηλικία, της Charlotte Mellington και του Owen Cooper. Αυτό, όμως, που προσωπικά με κέρδισε στο συγκεκριμένο έργο, πέρα από την ξεχωριστή αισθητική ως προς το εικαστικό κομμάτι, είναι ότι μέσα στο σώμα αυτού του μοιραίου, καταστροφικού και καταδικασμένου έρωτα, χτυπά μια καθαρή, ρομαντική καρδιά –τόσο ταιριαστή κι αταίριαστη συνάμα με εκείνη και την κάθε εποχή.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner