Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο David (Colin Farrell) νοικιάζει ένα αυτοκίνητο για να πάει στον γάμο ενός φίλου του. Εκεί γνωρίζει τη Sarah (Margot Robbie) και, χάρη σε μια μοιραία σύμπτωση, οι δυο τους συνταξιδεύουν σε μια παράξενη διαδρομή…

Ο Kogonada σκηνοθετεί το «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (“A Big Bold Beautiful Journey”), μια τρυφερή ταινία, η οποία συνδυάζει ρομαντισμό και φαντασία με μια δόση ψυχανάλυσης. Το σενάριο του Seth Reiss μοιάζει με απλουστευμένη ψυχανάλυση –και με επιτηδευμένο life coaching, παράλληλα–, ωστόσο η καρδιά του βρίσκεται στο σωστό σημείο. Και αυτή δεν είναι άλλη από τους δύο θαυμάσιους πρωταγωνιστές, οι οποίοι προσδίδουν ουσία και συγκίνηση ακόμη και στις μη ρεαλιστικές στιγμές της ιστορίας. Στα συν της ταινίας, το ωραίο soundtrack, καθώς και οι σύντομες αλλά χαρακτηριστικές παρουσίες του Kevin Kline και της Phoebe Waller-Bridge.

Σύμφωνα με την διαδρομή που κάνουν οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες, συναντώντας ξανά σε αυτήν σημαντικές στιγμές από εμπειρίες που έχουν βιώσει και τους καθόρισαν, ο δρόμος για την ευτυχία περνά μέσα από τη συνειδητότητα, την αυτογνωσία, την αποδοχή και τη συμφιλίωση με όσα μας έχουν πληγώσει. Το παρελθόν μας εξακολουθούμε να το φέρουμε μέσα μας και δεν αλλάζει. Μπορεί, όμως, πέρα από «ρίζα» μας να γίνει και μάθημα ζωής για ένα πιο όμορφο μέλλον.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner…