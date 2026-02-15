Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Στην ταραγμένη Βραζιλία του 1977, ο Armando (Wagner Moura) κυκλοφορεί με το ψευδώνυμο Marcelo και προσπαθεί να βρει τρόπο να διαφύγει από τη χώρα, μαζί με τον μικρό γιο του, Fernando, ο οποίος μεγαλώνει με τους παππούδες του.

«Ο Μυστικός Πράκτορας» (“O Agente Secreto” / “The Secret Agent”) σε σενάριο και σκηνοθεσία του Kleber Mendonça Filho είναι πολύ ιδιαίτερη μα και κάπως υπερτιμημένη ταινία, η οποία κέρδισε τα βραβεία σκηνοθεσίας και Α΄ Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών και έχει αποσπάσει 4 υποψηφιότητες για Oscar, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον εξαιρετικό Moura. Η άρτια παραγωγή μοιάζει να έχει γυριστεί όντως την δεκαετία του ’70, με φωτογραφία, σκηνογραφία και ενδυματολογία που κυριολεκτικά σε βυθίζουν στην εποχή και κάνουν ακόμη πιο έντονη την βιωμένη αίσθηση της χώρας του τότε. Σε μια Βραζιλία φτωχική και βυθισμένη στη διαφθορά, η αστυνομία λύνει και δένει, το ίδιο και όσοι διαθέτουν εξουσία και χρήμα. Και αυτή η κατάσταση μοιάζει στους περισσότερους τόσο φυσική που απλώς έχουν μάθει να ζουν μέσα σε αυτήν χωρίς να τους παραξενεύει.

Χρησιμοποιώντας έξυπνα τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες που κυκλοφόρησαν το 1977, με κυρίαρχη «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» (“Jaws”), ο δημιουργός του φιλμ εντάσσει στο έργο σουρεαλιστικά στοιχεία, τα οποία εξελίσσονται σε μια παράξενη αλληγορία με έντονους συμβολισμούς. Ωστόσο, αυτό το «παιχνίδι» με τα κινηματογραφικά είδη –η ταινία πότε γίνεται αστυνομική, πότε δραματική, πότε τρόμου– δεν έχει πάντοτε σωστή ισορροπία, κυρίως εξαιτίας ορισμένων αδυναμιών του σεναρίου και της αναίτια μεγάλης διάρκειας του φιλμ. Η πρόθεση του δημιουργού να αναδείξει τον παραλογισμό της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης, την αλαζονεία της εξουσίας και την κυριαρχία της διαφθοράς είναι εμφανής, όμως ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία που θα μπορούσε να ειπωθεί το πολύ σε 100 λεπτά και να είναι πολύ πιο σφιχτοδεμένη και επιδραστική. Πάντως, όλη η διανομή είναι εξαιρετική –και υποψήφια για Oscar στη νεοσύστατη φέτος κατηγορία του Καλύτερου Casting–, ενώ ο θαυμάσιος Moura, ο οποίος μάλιστα έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική ταινία, αποτελεί την άγκυρα και την συναισθηματική καρδιά μιας ταινίας από την οποία, πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων, απουσιάζει η συγκίνηση.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Spentzos Film, από την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner