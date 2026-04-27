Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Charlie (Robert Pattinson) γνωρίζει τυχαία την Emma (Zendaya) σε ένα καφέ. Ερωτεύονται και, δύο χρόνια μετά, ετοιμάζονται να παντρευτούν. Όμως, λίγες μέρες πριν από τον γάμο, μια αποκάλυψη για το παρελθόν της Emma απειλεί να τα ανατρέψει όλα…

Ο Kristoffer Borgli σκηνοθετεί, γράφει το σενάριο και συνεπιμελείται το μοντάζ στο “The Drama”, ταινία η οποία αρχικά μοιάζει με ρομαντική κομεντί, αλλά γρήγορα αποκαλύπτει μια βαθύτερη θεματική, η οποία σχετίζεται με συγκεκριμένη μορφή βίας. Έχοντας ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα τις θαυμάσιες ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών, το έργο αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την πεπατημένη και προσεγγίζει με ιδιαίτερο τρόπο το κυρίως θέμα του. Ο Borgli τοποθετεί καίρια τα flashbacks και «παίζει» εύστοχα με το παρελθόν, όχι μόνο ως πραγματικότητα που βίωσε η Emma αλλά και ως υποθέσεις που κάνει ο Charlie.

Το φιλμ, αν και σε κάποια σημεία υπεραπλουστεύει απαντήσεις, αντιδράσεις χαρακτήρων και μοιάζει απρόθυμο να εμβαθύνει περισσότερο, θέτει καίρια ερωτήματα για τις ανθρώπινες σχέσεις και την ψυχοσύνθεσή μας, εν γένει. Μπορούμε πραγματικά να εμπιστευτούμε τον άνθρωπο που αγαπάμε; Τον γνωρίζουμε αληθινά; Του λέμε όλη την αλήθεια για μας; Πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας και μπορούμε να προβλέψουμε τις αντιδράσεις μας; Και, τελικά, κατά πόσο είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε εμάς τους ίδιους και κατ’ επέκταση και τους άλλους –ιδίως, αν οι τελευταίοι δεν είναι αυτό που μας άφηναν να δούμε ή απέχουν από ό,τι φανταζόμασταν; Οι απαντήσεις μόνο απλές δεν είναι και η δημιουργία αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολυδιάστατη συζήτηση.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Spentzos Film, από την Πέμπτη, 1 Απριλίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner