Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Το 1945, ο δεύτερος τη τάξει αξιωματικός του ναζιστικού καθεστώτος, Hermann Göring (Russell Crowe) εντοπίζεται από τους Συμμάχους και παραδίδεται. Καθώς οι τελευταίοι αποφασίζουν να μην τον εκτελέσουν χωρίς δίκη, τον μεταφέρουν μαζί με άλλους αξιωματικούς, σε φυλακή της Νυρεμβέργης. Ο Αμερικανός ψυχίατρος Douglas Kelley (Rami Malek), ο οποίος καλείται να επιβλέπει την ψυχική υγεία των κρατουμένων, γρήγορα αναπτύσσει ιδιαίτερη σχέση μαζί του…

Ο James Vanderbilt σκηνοθετεί και γράφει το σενάριο για τη «Νυρεμβέργη» (“Nuremberg”), βασισμένος στο βιβλίο του Jack El-Hai “The Nazi and the Psychiatrist”. Η ταινία του, άρτια από άποψη παραγωγής, καταγράφει διάφορες όψεις των γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς, τότε, δίκης, τονίζοντας τόσο τα νομικά θέματα που ανέκυψαν –δεν υπήρχε παρόμοιο δικαστικό προηγούμενο– όσο και τις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ βασικών χαρακτήρων. Επωφελούμενος τα μέγιστα από την ατμοσφαιρική διεύθυνση φωτογραφίας του Dariusz Wolski, το καίριο μοντάζ του Tom Eagles και τις ωραίες ερμηνείες της πολυπληθούς διανομής, στην οποία ξεχωρίζουν –πέρα από το θαυμάσιο πρωταγωνιστικό δίδυμο– οι Michael Shannon και Richard E. Grant, ο Vanderbilt δημιουργεί μία στιβαρή ταινία που θυμίζει παλιό κλασικό Hollywood.

Έχοντας στο επίκεντρο τη διανοητική «μονομαχία» Göring και Kelley, το έργο ξεδιπλώνει με σωστό ρυθμό τις διάφορες θεματικές του, από την αλαζονεία της εξουσίας και τον ναρκισσισμό που συχνά διακατέχει όσους την κατέχουν, έως τα εγκλήματα των Ναζί, την ανοχή μιας ολόκληρης κοινωνίας που πιθανότατα τα γνώριζε, έστω και εάν δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθός τους, αλλά και την εμμονή των μεγάλων δυνάμεων (Ηνωμένων Πολιτειών, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης) να εμφανίζονται αποκλειστικά ως σωτήρες, χωρίς να είναι ικανές να δουν τα κακώς κείμενα των δικών τους κυβερνήσεων. Ναι, το φιλμ έχει κλισέ και εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ακαδημαϊκό, ακόμη και διδακτικό. Είναι, ωστόσο, έργο με κινηματογραφική δύναμη, το οποίο συνδυάζει την ενεργοποίηση της σκέψης με την ψυχαγωγία. Με δυο λόγια, μια θαυμάσια για το είδος της ταινία, η οποία κρατά τον θεατή καθηλωμένο κατά τη διάρκειά της και παραμένει στη σκέψη του και μετά την έξοδο από την σκοτεινή αίθουσα.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Spentzos Film, από την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner