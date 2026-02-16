Η Λετονία “κλείδωσε” συμμετοχή για τη Eurovision 2026, επιλέγοντας την Atvara με το τραγούδι «Ēnā» μέσα από τον εθνικό της τελικό, το Supernova 2026. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου και το αποτέλεσμα προέκυψε από συνδυασμό επιτροπής και τηλεψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το «Ēnā» βγήκε πρώτο τόσο στην επιτροπή όσο και στο κοινό, κάτι που έκανε τη νίκη της Atvara από τις πιο “καθαρές” της βραδιάς.

Το «Ēnā» είναι ένα κομμάτι που ποντάρει στην ατμόσφαιρα και στη δραματουργία. Χτίζεται σταδιακά, “κρατά” την ένταση χαμηλά στην αρχή και αφήνει χώρο για κορύφωση μέσα από ερμηνεία και δυναμική. Η αίσθησή του είναι περισσότερο συναισθηματική/εσωτερική παρά “εύκολο” ρεφρέν, κάτι που συνήθως στη Eurovision κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από το στήσιμο στη σκηνή.

Μικρή κριτική (με βάση όσα είδαμε στον εθνικό τελικό)

Στη σκηνή του Supernova, η Atvara στήριξε το τραγούδι σε ένα ύφος που “γράφει” τηλεοπτικά: έμφαση στη φωνή, αυστηρότερη κινησιολογία και εικόνα που υπηρετεί το συναίσθημα και όχι το εντυπωσιακό εφέ. Αυτό είναι συχνά πλεονέκτημα όταν το τραγούδι θέλει να σε τραβήξει με την ουσία του και όχι να σε κερδίσει με θόρυβο.

Η Λετονία συνεχίζει την επιλογή τραγουδιών που δεν φοβούνται να έχουν ταυτότητα και προσωπικότητα. Επιπλέον, το γεγονός ότι το «Ēnā» έρχεται από εθνικό τελικό με ισχυρή συμμετοχή και κέρδισε “διπλά” (επιτροπή + κοινό) του δίνει μια επιπλέον βάση στήριξης πριν ακόμη ανοίξει η μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση της άνοιξης.

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/