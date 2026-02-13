Οι Social Waste, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου και την συμπλήρωση των 25 χρόνων τους, έρχονται για μια μεγάλη μοναδική συναυλία στη σκηνή του Floyd.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι: «Τα τελευταία χρόνια επιλέγαμε να μοιραζόμαστε τη σκηνή με φίλους. Επειδή, πέρα από τη σκηνή μοιραζόμασταν και το πρόγραμμα, είναι αρκετά τραγούδια μας που έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε. Είπαμε λοιπόν, πριν από την κυκλοφορία του καινούριου μας δίσκου και με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων των Social Waste, να κάνουμε μια συναυλία χειμωνιάτικη μετά από πολλά χρόνια, με τραγούδια από όλη τη δισκογραφία των Social Waste μέχρι σήμερα. Έτσι, για ξεσκούριασμα και δικό μας και δικό σας, πριν ανοίξει ο καινούριος κύκλος…»

Οι Social Waste δημιουργήθηκαν το 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεκαεφτάχρονοι μαθητές τότε Σήμερα, μετά τα σαράντα, συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έμαθαν μικροί, προσπαθώντας όπως λένε να το πάνε «λίγο πιο πέρα» από ‘κει που το παρέλαβαν, πριν το παραδώσουν και οι ίδιοι στην επόμενη γενιά. Οργώνοντας την Ελλάδα και παίζοντας σε πολλές μουσικές σκηνές, συναυλιακούς χώρους, φεστιβάλ και στηρίζοντας πάντα αυτοοργανωμένους πολιτικούς χώρους και κινήματα κατάφεραν να κερδίζουν έδαφος και να χτίσουν το κοινό τους χωρίς την βοήθεια εταιρειών management με μόνο τους όπλο τη μελωδίες και τους στίχους τους.

Η καινοτομία της μπάντας είναι ότι εισήγαγαν παραδοσιακά ελληνικά αλλά και όργανα του ευρύτερου μεσογειακού πολιτισμού χωρίς να αναπαράγουν «μουσειακά» παραδοσιακά μοτίβα, αλλά να συνθέτουν δικές τους μελωδίες και ρυθμούς συνδυάζοντάς τους με τον ξεχωριστό κοινωνικοπολιτικό στίχο και το δυναμισμό του χιπ-χοπ. Ρίμες-μαχαίρι και δυναμική σκηνική παρουσία, υπό τους ήχους λαούτου, γκάιντας, αρχαίας λύρας, μπαγλαμά και άλλων οργάνων της Μεσογείου, ενώ στα deck ο dj σκρατσάρει ακατάπαυστα. Οι στίχοι τους βρίθουν από αναφορές στους ποιητές και τους λογοτέχνες του κόσμου, καθώς και στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τον κόσμο ολόκληρο. Στα τραγούδια των Social Waste o Μανόλης Αναγνωστάκης συνυπάρχει με τον Ζαν Κλοντ Ιζό, και ο Χρόνης Μίσσιος με τον Subcomandante Marcos των Ζαπατίστας σε ένα εκρηκτικό μείγμα.

Πλέον έχουν εμφανιστεί σε πάρα πολλές μουσικές σκηνές, φεστιβάλ, και αυτοοργανωμένους χώρους σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό (Γερμανία, Νορβηγία, Μεξικό, Ιταλία). Επίσης έχουν έντονη ακτιβιστική δράση ενώ συχνά δίνουν ομιλίες σε αυτοοργανωμένους χώρους αλλά και πανεπιστήμια σχετικά με την κοινωνικοπολιτική διάσταση του χιπ χοπ.

Σάββατο 8 Μαρτίου

Doors Open: 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Floyd Live Music Venue

Πειραιώς 117, Γκάζι

Τιμή Εισιτηρίου: 15€ προπώληση | 18€ ταμείο

Προπώληση: more.com