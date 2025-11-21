Φέτος είπαμε να κάνουμε χειμερινές συναυλίες, για πρώτη φορά στα 26 χρόνια ύπαρξής μας.
Αποφασίσαμε λοιπόν, να προσπαθήσουμε να παίξουμε σε πόλεις που είτε δεν έχουμε παίξει ποτέ, είτε δεν πάμε συχνά, και σε μικρές μουσικές σκηνές. Αρκεί να χωράνε 8 άτομα στη σκηνή και ένας στην κονσόλα φυσικά.
Θα επισκεφτούμε λοιπόν για πρώτη φορά την Ξάνθη, την Κέρκυρα, τα Τρίκαλα και το Βόλο, ενώ θα πάμε ξανά στη Σαλονίκη, τα Γιάννενα, την Καλαμάτα και τη Λάρισα.
Ραντεβού στις μουσικές σκηνές λοιπόν!
Social Waste
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα των Social Waste είναι το εξής:
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου – Τρίκαλα / Ανδρομέδα
Σάββατο 8 Νοεμβρίου – Λάρισα / Circus
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – Θεσσαλονίκη / WE
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Ξάνθη / Misirlou
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου – Καλαμάτα / Brooklyn
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου – Αθήνα / Gagarin
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Κέρκυρα / 7 Τεχνών Τόπος
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – Ιωάννινα / Stage
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου – Βόλος / Santan
Τετάρτη 25 Μαρτίου – Βερολίνο
Παρασκευή 27 Μαρτίου – Άμστερνταμ
Σάββατο 28 Μαρτίου – Βρυξέλλες
Κυριακή 29 Μαρτίου – Λονδίνο