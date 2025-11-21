Φέτος είπαμε να κάνουμε χειμερινές συναυλίες, για πρώτη φορά στα 26 χρόνια ύπαρξής μας.

Αποφασίσαμε λοιπόν, να προσπαθήσουμε να παίξουμε σε πόλεις που είτε δεν έχουμε παίξει ποτέ, είτε δεν πάμε συχνά, και σε μικρές μουσικές σκηνές. Αρκεί να χωράνε 8 άτομα στη σκηνή και ένας στην κονσόλα φυσικά.

Θα επισκεφτούμε λοιπόν για πρώτη φορά την Ξάνθη, την Κέρκυρα, τα Τρίκαλα και το Βόλο, ενώ θα πάμε ξανά στη Σαλονίκη, τα Γιάννενα, την Καλαμάτα και τη Λάρισα.

Ραντεβού στις μουσικές σκηνές λοιπόν!

Social Waste

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα των Social Waste είναι το εξής:

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου – Τρίκαλα / Ανδρομέδα

Σάββατο 8 Νοεμβρίου – Λάρισα / Circus

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – Θεσσαλονίκη / WE

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Ξάνθη / Misirlou

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου – Καλαμάτα / Brooklyn

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου – Αθήνα / Gagarin

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Κέρκυρα / 7 Τεχνών Τόπος

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – Ιωάννινα / Stage

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου – Βόλος / Santan

Τετάρτη 25 Μαρτίου – Βερολίνο

Παρασκευή 27 Μαρτίου – Άμστερνταμ

Σάββατο 28 Μαρτίου – Βρυξέλλες

Κυριακή 29 Μαρτίου – Λονδίνο