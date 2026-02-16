Η Κροατία έκλεισε τη συμμετοχή της για τη Eurovision 2026, με τις LELEK να κερδίζουν τον εθνικό τελικό Dora 2026 και να παίρνουν το εισιτήριο για τη Βιέννη, χάρη στο τραγούδι «Andromeda».

Η νίκη ήταν από τις πιο «καθαρές» καθώς οι LELEK με το «Andromeda» πήραν την πρώτη θέση και από τις επιτροπές και από το κοινό.

Το «Andromeda» έρχεται ως συμμετοχή με ένταση και χτίσιμο, με πιο «σκοτεινή»/κινηματογραφική αίσθηση που βασίζεται στην ατμόσφαιρα και στη δυναμική κορύφωση (ένα κομμάτι που θέλει σκηνή για να “ανοίξει” πλήρως). Αυτού του τύπου τα τραγούδια συχνά κερδίζουν πόντους στη Eurovision όταν το σκηνικό στήσιμο (φωτισμοί, κάμερα, ρυθμός εικόνας) δουλεύει υπέρ της ιστορίας που περιγράφουν.

Μετά τη νίκη στο Dora, το επόμενο ζητούμενο για την κροατική αποστολή είναι το πώς θα «μεταφράσει» το τραγούδι στη σκηνή της Βιέννης. Τι θα κρατήσει από την εμφάνιση του τελικού και τι θα ενισχύσει για το μεγάλο ευρωπαϊκό κοινό.

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/