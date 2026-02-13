Το λατρεμένο «80s – 90s Party» το πιο feelgood Live Happening των καιρών μας, επιστρέφει στο Κύτταρο για μία τρελή τρελή Αποκριάτικη Παρτάρα!

Τα 4 κορυφαία ονόματα της ποπ σκηνής των 80s και 90s στην Ελλάδα, μετά το διπλό Χριστουγεννιάτικο πανδαιμόνιο, επανέρχονται στην Ηπείρου & Αχαρνών, για μια και μοναδική βραδιά στην καρδιά των Αποκριών και σας προσκαλούν σε ένα Maske Party χωρίς αύριο!

Κώστας Μπίγαλης, Μαντώ, Πωλίνα, Σοφία Βόσσου, μας απογειώνουν με τις αμέτρητες επιτυχίες τους, λατρεμένα ανεπανάληπτα τραγούδια παιδικών εφηβικών φοιτητικών χρόνων και χορευτική party διάθεση μέχρι το πρωί!! Σωθείτε!!!!

Ετοιμαστείτε για…

«Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες» «Μελισσούλα» «Άνοιξη» «Στοιχηματίζω» «Του Αιγαίου τα Μπλούζ» «Το φιλαράκι» «Αυτό το καλοκαίρι» «Ροζ Μπικίνι» «Μετακόμιση» «Κατερίνα» «Αγκαλίτσες και φιλάκια» «Πους Απς» «Αν είναι να κολαστώ» «Με την πρώτη ματιά» «Δώσε μου ένα φιλί» «Ράδιο αγάπη μου» «Το χαδάκι» «Μπιρίμπα» «Κάνε και εσύ μια τρέλα» «Η κόρη του περιπτερά» και πολλά μα πολλά άλλα!!!

Παίζουν οι μουσικοί:

Γιώργος Παπαδοσιφάκης: Τύμπανα

Γιάννης Λιτινάκης: Μπάσο

Στέλιος Σουτζόγλου: Κιθάρα – Πλήκτρα

Κυριακή της Αποκριάς 22 Φεβρουαρίου

Ώρα προσέλευσης: 21.30 – Ώρα έναρξης: 22.30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

210 8224134

Τιμή εισιτηρίου: 15€ (Όρθιων)

(Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά).

Προπώληση εισιτηρίων: more.com