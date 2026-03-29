Η Μαντώ επιστρέφει δυναμικά και μοιράζεται με το κοινό το νέο της τραγούδι «Χαρταετός».

Ο «Χαρταετός» διατίθεται από την Panik Platinum και είναι ένα «φρέσκο» δυναμικό pop τραγούδι που αναδεικνύει την εξαιρετική φωνή της σπουδαίας κι αγαπημένης καλλιτέχνιδας.

Ο «Χαρταετός» οπτικοποιείται μέσα από ένα δυναμικό music video με disco και pop αισθητική, στο οποίο η Μαντώ χορεύει σε ένα φωτεινό σκηνικό, ενώ τα κοντινά πλάνα αναδεικνύουν την ενέργεια και την εκφραστικότητα της ερμηνείας της.

Τη μουσική και τους στίχους έγραψε η ίδια η Μαντώ και την παραγωγή έκαναν οι Arcade. Τη σκηνοθεσία του video έκανε ο Mike Marzz.