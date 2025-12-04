Το περιβόητο «80s 90s Party» το πιο feelgood Live Happening των καιρών μας, επιστρέφει στο «σπίτι» του και έχει να γίνει …χαμός!

Τα 4 κορυφαία ονόματα της ποπ σκηνής των 80s και 90s στην Ελλάδα, έρχονται στο Κύτταρο, εκεί που έχουν γράψει ιστορία με αξέχαστες και ξέφρενες (sold out) βραδιές, για δυο μοναδικές παραστάσεις!

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στην καρδιά των Γιορτών σε μια Χριστουγεννιάτικη Παρτάρα και το Σάββατο 10 Ιανουαρίου σε ένα εξ ορισμού Welcome 2026 party για να υποδεχθούμε το νέο έτος με αισιοδοξία και …άγνοια κινδύνου!

Κώστας Μπίγαλης, Μαντώ, Πωλίνα, Σοφία Βόσσου για δύο θεραπευτικές βραδιές, μας απογειώσουν με τις αμέτρητες επιτυχίες τους, λατρεμένα ανεπανάληπτα τραγούδια παιδικών εφηβικών φοιτητικών χρόνων και χορευτική party διάθεση μέχρι το πρωί!

Ετοιμαστείτε για…

«Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες» «Μελισσούλα» «Άνοιξη» «Στοιχηματίζω» «Του Αιγαίου τα Μπλούζ» «Το φιλαράκι» «Αυτό το καλοκαίρι» «Ροζ Μπικίνι» «Μετακόμιση» «Κατερίνα» «Αγκαλίτσες και φιλάκια» «Πους Απς» «Αν είναι να κολαστώ» «Με την πρώτη ματιά» «Δώσε μου ένα φιλί» «Ράδιο αγάπη μου» «Το χαδάκι» «Μπιρίμπα» «Κάνε και εσύ μια τρέλα» «Η κόρη του περιπτερά» και πολλά μα πολλά άλλα!!!

Παίζουν οι μουσικοί:

Γιώργος Παπαδοσιφάκης: Τύμπανα

Γιάννης Λιτινάκης: Μπάσο

Στέλιος Σουτζόγλου: Κιθάρα – Πλήκτρα

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Ώρα προσέλευσης: 21.30

Ώρα έναρξης: 22.30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τιμή εισιτηρίου: 15€ (Όρθιων)

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Κρατήσεις: 210 8224134

Προπώληση εισιτηρίων: more.com