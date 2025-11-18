Η Σοφία Βόσσου, η σπουδαία ερμηνεύτρια και δημιουργός με τη χαρακτηριστική φωνή και την έντονη καλλιτεχνική πορεία, έρχεται στο Caja de Música με μια παράσταση – εξομολόγηση, με τίτλο «Οι άντρες της ζωής μου».

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα σε όλους τους άντρες που πέρασαν από τη ζωή της καλλιτεχνικά και τη στιγμάτισαν, διαμορφώνοντάς την σε αυτό που είναι σήμερα: μια γυναίκα, μια φωνή, μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα.

Μέσα από τραγούδια-σταθμούς, η Σοφία Βόσσου μας ταξιδεύει στη δική της ιστορία: στις συνεργασίες, στις σχέσεις και στις συναντήσεις που της χάρισαν μουσική, έμπνευση και ζωή. Από τους μεγάλους συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε, μέχρι τις προσωπικές της δημιουργίες, ξεδιπλώνει με αλήθεια και δύναμη την πορεία μιας γυναίκας που αγάπησε βαθιά και αγαπήθηκε.

Μια μουσική παράσταση γεμάτη ειλικρίνεια, συγκίνηση και τη μοναδική φωνή της Σοφίας Βόσσου, που παραμένει όσο ποτέ ζωντανή, παρούσα και συγκινητική.

Πάνος Νάκος- Πλήκτρα

Δημήτρης Σαββαΐδης- Μπουζούκι

Guest: Τάκης Δρακόπουλος – Σαξόφωνο

24 Νοεμβρίου, 8, 15, 22, & 29 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Caja de Música

Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου

Είσοδος: 12 €

Ελάχιστη κατανάλωση: 10€

Κρατήσεις: 6945166085 & more.com