Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την απονομή των χορηγιών του Οργανισμού συλλογικής διαχείρισης τραγουδιστών Ερατώ παρουσία δημοσιογράφων αλλά και τραγουδιστών μελών του οργανισμού στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.

Ο Οργανισμός Ερατώ, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του, τα τελευταία δύο χρόνια, χρηματοδοτεί δισκογραφικές παραγωγές, νέων καλλιτεχνών που επιλέγονται από την εκλεγμένη επιτροπή χορηγιών μέσα από έναν μεγάλο αριθμό συμμετοχών.

Τα μέλη της επιτροπής άκουσαν και επέλεξαν τα τραγούδια μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία επιλογής χωρίς να γνωρίζουν τους ερμηνευτές και τους δημιουργούς. Σκοπός του θεσμού είναι η στήριξη των νέων καλλιτεχνών από τους ίδιους τους συναδέλφους τους.

Οι χορηγίες, που φέρουν το όνομα της σπουδαίας ερμηνεύτριας Δανάης Στρατηγοπούλου, απονεμήθηκαν φέτος από τους Μανώλη Φάμελλο, πρόεδρο του Οργανισμού Ερατώ, τη Νατάσσα Μποφίλου, γενική γραμματέα και τον Άκη Δείξιμο, μέλος της κριτικής επιτροπής των χορηγιών.

Από τις 103 συνολικά αιτήσεις συμμετοχής του δεύτερου κύκλου χορηγιών, προκρίθηκαν οι: Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εμμανουέλα Νινιράκη, Ναταλία Ρουτσολιά, Μελίνα Μαβίδου, Θοδωρής Κοντάκος, Δανάη Μωραΐτη, Χρύσα Κωττάκη, Μαρία Ζλατάνη (Alkyone).

Η εκδήλωση έκλεισε, με τους καλλιτέχνες που βραβεύθηκαν να ερμηνεύουν από ένα τραγούδι τους.