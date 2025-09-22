Η Βασιλική Μιχαλοπούλου μας προσκαλεί και φέτος στον Σταυρό του Νότου Club! Η Βασιλική επιστρέφει με ανανεωμένη μπάντα και ρεπερτόριο, για να ξεσηκώσει το κοινό με τα τραγούδια και την δυναμική της ενέργεια στη σκηνή.

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει ξεχωρίσει, τόσο για το πρώτο της προσωπικό album με τίτλο «Ενδεχόμενα» (στίχοι – μουσική: Γιώργος Καψάσκης, Minos – Emi), όσο και για την παρουσία της στις ζωντανές εμφανίσεις, αφού η φωνή, οι ερμηνείες και η διάθεσή της στην σκηνή, της έχουν ήδη χαρίσει ένα σταθερό κοινό που την ακολουθεί με θέρμη και συνεχώς αυξάνεται.

Το ομώνυμο τραγούδι του album «Ενδεχόμενα», αλλά και η ακουστική μπαλάντα «Είναι Κρίμα» κέρδισαν τη θέση τους στα ελληνικά ραδιόφωνα, αλλά και στα social media, ενώ το δυναμικό «Περιμένω» ξεσηκώνει τους πάντες στις ζωντανές της εμφανίσεις.

Το live της Βασιλικής αποτελεί αδιαμφισβήτητα το ισχυρό της στοιχείο, αφού συνδυάζει

μοναδικά τις πολλές και διαφορετικές μουσικές της επιρροές, δημιουργώντας ένα μουσικό

μωσαϊκό που τη χαρακτηρίζει, όπου το ρυθμικό, αλέγκρο και εξωστρεφές στοιχείο

εναλλάσσεται μοναδικά με την εσωστρεφή και ευαίσθητη πλευρά της.

Με επιρροές από τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, έως τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Goran Bregovic και την Amy Winehouse, η Βασιλική παρασέρνει το κοινό στο πολύπλευρο μουσικό της σύμπαν.

Παίζουν οι μουσικοί: Αλέξης Στενάκης (πλήκτρα), Τάσος Γιαννούτσος (κιθάρα), Γιώργος Κάστανος (σαξόφωνο), Κωνσταντίνος Σαπούνης (τρομπέτα), Χρήστος Χλιούρας (τύμπανα) και Αλέξης Νασσάτι (μπάσο).

Η φωτογραφία της αφίσας είναι της Μαρίζας Καψαμπέλη και το artwork του Δημήτρη

Παναγιωτακόπουλου.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30

Ώρα Έναρξης: 22.00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

210 9226975

Εισιτήριο ορθίων: 12€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com