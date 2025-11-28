Η Βασιλική Μιχαλοπούλου συνεχίζει τις επιτυχημένες της εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου Club! Με την εκρηκτική της μπάντα και ανανεωμένο ρεπερτόριο είναι έτοιμη να ξεσηκώσει το κοινό με τα τραγούδια και την δυναμική της ενέργεια στη σκηνή.

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει ξεχωρίσει, τόσο για το πρώτο της προσωπικό album με τίτλο «Ενδεχόμενα» (στίχοι – μουσική: Γιώργος Καψάσκης, Minos – Emi), όσο και για την παρουσία της στις ζωντανές εμφανίσεις, αφού η φωνή, οι ερμηνείες και η διάθεσή της στην σκηνή, της έχουν ήδη χαρίσει ένα σταθερό κοινό που την ακολουθεί με θέρμη και συνεχώς αυξάνεται.

Το ομώνυμο τραγούδι του album «Ενδεχόμενα», αλλά και η ακουστική μπαλάντα «Είναι Κρίμα» κέρδισαν τη θέση τους στα ελληνικά ραδιόφωνα και στα social media, το δυναμικό «Περιμένω» ξεσηκώνει τους πάντες στις ζωντανές της εμφανίσεις, ενώ η χαρακτηριστική της ερμηνεία στο “Μόνο εσένα έχω”, κάνει το τραγούδι να ξεχωρίζει σε κάθε της live.

Με επιρροές από τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, έως τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Goran Bregovic και την Amy Winehouse, η Βασιλική παρασέρνει το κοινό στο πολύπλευρο μουσικό της σύμπαν.

Παίζουν οι μουσικοί Τάσος Γιαννούτσος (κιθάρα), Γιώργος Κάστανος (σαξόφωνο), Κωνσταντίνος Σαπούνης (τρομπέτα), Χρήστος Χλιούρας (τύμπανα) και Αλέξης Νασσάτι (μπάσο).

Η φωτογραφία της αφίσας είναι της Μαρίζας Καψαμπέλη και το artwork του Δημήτρη

Παναγιωτακόπουλου.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30

Ώρα Έναρξης: 22.00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

τηλ 210 9226975

Εισιτήριο ορθίων: 12€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com