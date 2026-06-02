Το πολυαναμενόμενο νέο album ‘Small Philosophies’ της Alkyone είναι εδώ! Ένα νέο μουσικό κεφάλαιο ανοίγει, τρία χρόνια μετά τον πρώτο δίσκο της καλλιτέχνιδας “Exit Sign”. Το “Small Philosophies” έρχεται σαν ένα ημερολόγιο του καιρού που πέρασε, του παιδιού που μεγαλώνει, του χρόνου που περνάει και της μουσικής που σε κάθε σελίδα διηγείται κάτι άλλο, αγγίζει ένα διαφορετικό συναίσθημα.

Μετά από δυο τρυφερά και νοσταλγικά singles που μας προετοίμασαν με τον καλύτερο τρόπο για αυτό που ερχόταν, ο νέος δίσκος της καλλιτέχνιδας είναι εδώ και αξίζει να τον ακούσεις ξανά και ξανά.

“Πάντοτε αγαπούσα τα τραγούδια που ένιωθα ότι είχαν μέσα τους ειλικρίνεια. Και πάντοτε θα τα αγαπώ.

Το ‘Small Philosophies’ γεννήθηκε γράφοντας και τραγουδώντας σκόρπιες σκέψεις. Και κάπως, δίχως καλά-καλά να το καταλάβω, δημιουργήθηκε ένα παζλ από σελίδες ημερολογίου. Ένα ημερολόγιο που άλλοτε θύμιζε ώριμη παιδικότητα κι άλλοτε παιδική ωριμότητα. Η έννοια ‘ημερολόγιο’ με έκανε να θυμηθώ την ειλικρίνεια και την αθωότητα άλλων χρόνων και κάπως έτσι, γεννήθηκαν τραγούδια με έναν τρόπο που να είναι σχεδόν σαν το τότε για μένα να αγκαλιάζει το τώρα, σαν να αγκαλιάζει το μεγάλωμα.

Το ‘Small Philosophies’ είναι ντυμένο με μνήμες από κάτι απογεύματα γεμάτα από το ζεστό φως του ήλιου που έκανε τα πάντα να μοιάζουν όμορφα, τον ήχο από δεκαοχτούρες που ακούγονταν από ανοιχτές μπαλκονόπορτες, τα παιδιά που παίζουν στις αυλές των σχολείων, ήχους ποδηλάτων, ζεστούς ανέμους που ταξιδεύουν στα φύλλα κι εκείνο το γαλάζιο λυκόφως που έβγαινε για να αποχαιρετήσει τη μέρα και να πάμε σπίτια μας. Είναι ντυμένο με φθινοπωρινές βόλτες στη βροχή και μνήμες ονείρων που ήταν σαν να έζησα πραγματικά. Είναι το δικό μου μικρό καταφύγιο ξεγνοιασιάς, με την ελπίδα να γίνει καταφύγιο και για κάποιον άλλον. Είθε να γίνει μια αφορμή να αγκαλιάσει κανείς το δικό του μεγάλωμα, τις δικές του διαδρομές. Τόσο τις φωτεινές, όσο και τις σκοτεινές του γωνιές. Μα πάνω από όλα, εύχομαι να βρει εκείνες τις στιγμές που μοσχοβολούν ζεστασιά, ασφάλεια και χαρά. Τη χαρά που τόσο λαχταρούμε κι ας το ξεχνάμε συνέχεια.”

Alkyone

Music & lyrics – Zlatani Maria