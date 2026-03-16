Τρία χρόνια μετά το τελευταίο της album, Exit Sign, η Alkyone επιστρέφει με μια ιδιαίτερη διασκευή ενός από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου: Το Τραγούδι της Ερήμου, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, με τη μοναδική ερμηνεία της Αρλέτας, ζωντανεύει ξανά μέσα από τη φωνή και την ευαίσθητη ματιά της Alkyone.

Το “Τραγούδι της Ερήμου” είχε πάντοτε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, ήταν για μένα πάντοτε ένα ασφαλές καταφύγιο. Με συντροφεύει από όταν ήμουν μικρή ακόμα, και με ακολουθεί καθώς μεγαλώνω καθημερινά, ζωντανεύοντας κάθε φορά μερικές από τις πιο τρυφερές για μένα αναμνήσεις. Τα δυο μου χωριά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου που μύριζαν Κυριακή, το αδύναμο μικρό αρνί που είχαμε πάρει σπίτι για να φροντίσουμε κι έτρεχε πάνω στις βελέντζες και τους καναπέδες, τον μπαμπά μου με το ακορντεόν που έκανε τα πάντα να μοιάζουνε γιορτή, τη μαμά μου που γέμιζε το αμάξι με ένα σωρό κατσαρόλες φαγητά για να φάμε στο χωριό όλοι μαζί, τις βόλτες στο χωράφι με τις παπαρούνες, τη γιαγιά μου που μοίραζε λαχανικά από τον κήπο σε όποιον κι αν περνούσε από το σπίτι, τα ξαδέρφια μου που με προστάτευαν από φανταστικούς δράκους, τα χαμόγελα, τις αγκαλιές, την αίσθηση ζεστασιάς, ασφάλειας και πληρότητας, γνωρίζοντας ότι ήταν όλοι εκεί, ότι δεν έλειπε κανείς. Μέσα σε αυτό το τραγούδι, για μένα υπάρχει και πάντοτε θα υπάρχει, ένας ολόκληρος κόσμος ζεστασιάς. Και για αυτό, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που υπάρχει μέσα στον κόσμο ετούτο.

Alkyone