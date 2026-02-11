Η αντίστροφη μέτρηση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026 περνάει, φέτος, από μια σκηνή με ξεκάθαρη ταυτότητα και τριήμερη “τηλεοπτική αφήγηση”. Το «Sing for Greece 2026» είναι ο εθνικός τελικός της ΕΡΤ που θα αναδείξει το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα θα ταξιδέψει στη Βιέννη τον Μάιο, μέσα από δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, σε τρεις συνεχόμενες βραδιές γεμάτες διαγωνιστικό παλμό και τηλεοπτικό στήσιμο που θυμίζει Eurovision.

Πότε και πού γίνονται τα σόου

Οι τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, Πειραιώς 260, με τον Α’ Ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, τον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και τον Μεγάλο Τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (21:00).

Πού θα το δούμε

Η μετάδοση γίνεται από ΕΡΤ1, ΕΡΤ World και μέσω ERTFLIX, με υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 σε ειδική εκπομπή.

Παράλληλα, η ΕΡΤ έχει ανακοινώσει ότι τα σόου θα είναι διαθέσιμα και μέσω του επίσημου καναλιού της Eurovision στο YouTube, την ώρα μετάδοσης.

Παρουσίαση και καλλιτεχνική διεύθυνση

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρεθούν οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Πώς ψηφίζει το κοινό

Εδώ βρίσκεται και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φετινές αλλαγές: στους δύο ημιτελικούς, η πρόκριση καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Στον τελικό, ο νικητής προκύπτει από συνδυασμό: 50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή και 25% διεθνής επιτροπή (σε ισοβαθμία, μετρά πρώτα το κοινό).

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Η ψηφοφορία θα γίνεται:

με SMS από ελληνικούς αριθμούς στο 54222, έως 10 μηνύματα ανά αριθμό, και

διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας sfg.vote, με δυνατότητα ψήφου και από το εξωτερικό.

Αυτό το άνοιγμα της online ψηφοφορίας, ειδικά για τους Έλληνες εκτός Ελλάδας, είναι μια κίνηση που αλλάζει αισθητά τον “χάρτη” του ενδιαφέροντος: δίνει συμμετοχή στη διασπορά και ενισχύει τη δυναμική γύρω από το εγχώριο τηλεοπτικό γεγονός, σε μια χρονιά που η Eurovision γιορτάζει τα 70 της χρόνια.

Τι θα δούμε στη σκηνή

Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΕΡΤ, οι βραδιές έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν ρυθμό: πριν από κάθε υποψηφιότητα θα υπάρχει ένα μικρό “εισαγωγικό” τηλεοπτικό κομμάτι, ενώ οι διαγωνιζόμενοι θα κινούνται και σε λογική green room, ώστε το κοινό να παρακολουθεί αντιδράσεις και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Επίσης, οι ημιτελικοί ανοίγουν με μια “γέφυρα” προς τη μνήμη της Eurovision: οι υποψήφιοι θα ερμηνεύσουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, για να μπούμε κατευθείαν στο κλίμα.

Special guests (τι έχει επιβεβαιωθεί)

Έχουν ήδη ανακοινωθεί:

Klavdia στον Α’ Ημιτελικό,

Τάμτα και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ , καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου Antigoni στον Β’ Ημιτελικό,

και Χρήστος Μάστορας στον Μεγάλο Τελικό.

Οι συμμετοχές των ημιτελικών

Οι 28 υποψήφιοι μοιράζονται σε δύο ημιτελικούς (14 + 14). Η τελική πρόκριση προς τον μεγάλο τελικό κρίνεται μόνο από το κοινό.

Α’ Ημιτελικός – Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Alexandra Sieti – «The other side»

THE Astrolabe – «Drop It»

Desi G – «Aphrodite»

Akylas – «Ferto»

Evangelia – «Parea»

Παναγιώτης Τσακαλάκος – «2nd Chance»

Niya – «Slipping Away»

Marseaux – «Χάνομαι»

Rosanna Mailan – «Άλμα»

STEFI – «Europa»

Revery – «The Songwriter»

Dinamiss – «Chaos»

STYLIANOS – «YOU & I»

Spheyiaa – «Χίλια κομμάτια»

Β’ Ημιτελικός – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

RIKKΙ – «AGAPI»

Garvin – «Back in the game»

MIKAY – «Labyrinth»

Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

D3LTA – «mad about it»

ZAF – «Αστείο»

KIANNA – «No More Drama»

Stella Kay – «You Are The Fire»

TIANORA – «Anatello»

Victoria Anastasia – «Watcha Doin To Me»

BASILICA – «Set Everything On Fire»

good job nicky – «Dark Side of the Moon»

Koza Mostra – «Bulletproof»

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

Το πραγματικό στοίχημα –και αυτό που θα κρίνει την αίσθηση της χρονιάς– θα είναι αν το αποτέλεσμα θα δώσει ένα τραγούδι που να μπορεί να σταθεί στη σκηνή της Βιέννης όχι μόνο σαν αξιοπρεπής επιλογή, αλλά σαν συμμετοχή με καθαρή ταυτότητα, ιδέα και κορύφωση σε τρία λεπτά.