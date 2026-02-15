Η βραδιά που περιμένουν οι eurofans όλης της χώρας είναι σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026: ο μεγάλος τελικός του “Eurovision – Sing for Greece 2026”, από τον οποίο θα προκύψει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βιέννη.

Μετά από δύο ημιτελικούς (11 και 13 Φεβρουαρίου), οι 28 συμμετοχές «κόπηκαν» στη μέση και 14 φιναλίστ μπαίνουν απόψε στη σκηνή για το τελικό εισιτήριο. Από τη μία, η κλασική Eurovision αγωνία της στιγμής. Από την άλλη, η σύγχρονη πραγματικότητα: βίντεο, τάσεις, προβολές, σχόλια, και –ναι– στοιχήματα που προσπαθούν να «διαβάσουν» προς τα που φυσάει ο άνεμος.

Παρακάτω, όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις: πότε και πού βλέπουμε τον τελικό, πώς ψηφίζουμε, η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών, και μια ξεχωριστή ενότητα με τα φαβορί όπως τα αποτυπώνουν οι αποδόσεις.

Τι ώρα είναι ο τελικός και πού μεταδίδεται

Ο τελικός του “Sing for Greece 2026” ξεκινά στις 21:00 και μεταδίδεται ζωντανά από ΕΡΤ1, ERT World και ERTFLIX (με υπηρεσίες προσβασιμότητας). Παράλληλα, υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη από τα μέσα της ΕΡΤ.

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Στον τελικό, special guest ο Χρήστος Μάστορας.

Πώς προκύπτει ο νικητής: 50% κοινό + 2 επιτροπές

Η μεγάλη διαφορά του τελικού σε σχέση με τους ημιτελικούς είναι ο τρόπος επιλογής. Στους ημιτελικούς, η πρόκριση κρίθηκε αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Όμως στον τελικό, το αποτέλεσμα προκύπτει από συνδυασμό: κοινό 50%, ελληνική κριτική επιτροπή 25%, διεθνής κριτική επιτροπή 25%.

Αυτό σημαίνει κάτι απλό αλλά καθοριστικό: ένα τραγούδι μπορεί να είναι «λαϊκό φαβορί», όμως για να κλειδώσει τη νίκη χρειάζεται να σταθεί και στο πιο «τεχνικό» φίλτρο των επιτροπών, ερμηνεία, σκηνική παρουσία, σύνθεση, συνολική εικόνα…

Πώς ψηφίζουμε σήμερα: SMS και online (με όριο 10 ψήφους)

Η ΕΡΤ έχει αναρτήσει αναλυτικά τη διαδικασία ψηφοφορίας, με δύο τρόπους: SMS και online.

1) Ψήφος με SMS

Στέλνεις SMS στο 54222 γράφοντας τον κωδικό του τραγουδιού που θέλεις να ψηφίσεις.

Κόστος: 0,68€ ανά SMS (με τους αναφερόμενους φόρους/τέλη).

Όριο: έως 10 SMS ανά αριθμό. Αν σταλεί παραπάνω, χρεώνεται αλλά δεν προσμετράται στο αποτέλεσμα πάνω από το όριο.

2) Online ψηφοφορία

Μπαίνεις στο sfg.vote

Μπορείς να ψηφίσεις 1 φορά δίνοντας έως 10 ψήφους με χρήση τραπεζικής κάρτας (η κάθε κάρτα χρησιμοποιείται μία φορά).

Μπορείς να δώσεις και τις 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή να τις μοιράσεις.

Κόστος: 0,68€ ανά ψήφο, με μέγιστο 10 ψήφους ανά κάρτα.

Η επίσημη σειρά εμφάνισης των 14 φιναλίστ

Η σειρά εμφάνισης έχει τη δική της «ψυχολογία»: άλλο να ανοίγεις τη βραδιά, άλλο να κλείνεις, άλλο να βρίσκεσαι σε ένα σημείο που το κοινό έχει ήδη «ζεσταθεί». Η επίσημη running order για τον τελικό είναι η εξής:

* τα τραγούδια τα έχουμε ήδη ακούσει, έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε τι είχαν δηλώσει οι 14 φιναλίστ στις συνεντεύξεις στην ΕΡΤ, όταν είχαν πρωτοανακοινωθεί τα ονόματά τους!

1. STYLIANOS – «YOU & I»

2. D3lta – «Mad About it»

3. Mikay – «Labyrinth»

4. Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

5. Marseaux – «Χάνομαι»

6. good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

7. KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

8. STEFI – «Europa»

9. Rosanna Mailan – «Άλμα»

10. Evangelia – «Paréa»

11. ZAF – «Αστείο»

12. Akylas – «Ferto»

13. leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

14. Alexandra Sieti – «The Other Side»

Τι λένε τα στοιχήματα: φαβορί, διεκδικητές και οι «παγίδες» των αποδόσεων

Τα στοιχήματα δεν είναι μαντεία, είναι όμως ένας τρόπος να δεις πώς «διαβάζει» η αγορά το momentum. Και μέχρι σήμερα, η εικόνα είναι σχετικά καθαρή: ο Akylas με το “Ferto” εμφανίζεται ως το βασικό φαβορί στις περισσότερες αναφορές αποδόσεων.

Το μεγάλο φαβορί

Akylas – “Ferto”: σε αρκετές αναλύσεις εμφανίζεται με πολύ χαμηλή απόδοση (ενδεικτικά γύρω στο 1.20 σε αναφορές), κάτι που δείχνει ξεκάθαρη «πίστη» στη νίκη του.

Οι βασικοί διεκδικητές πίσω από το φαβορί

good job Nicky – “Dark Side of the Moon” : συχνά αναφέρεται στα «ψηλά» των προγνωστικών, ως ισχυρός αντίπαλος στο κυνήγι της πρωτιάς.

Evangelia – “Paréa” και Marseaux – “Χάνομαι”: επίσης εμφανίζονται συστηματικά μέσα στα ονόματα που «παίζουν δυνατά» (είτε ως φαβορί, είτε ως πολύ σοβαρά αουτσάιντερ με πιθανότητα ανατροπής).

Η ουσία της βραδιάς: ποιο τραγούδι «στέκεται» στη Βιέννη

Το ερώτημα δεν είναι μόνο «ποιο μας αρέσει», αλλά «ποιο μπορεί να σταθεί στην ευρωπαϊκή σκηνή», με εικόνα, ταυτότητα και δυνατότητα να ξεχωρίσει μέσα σε έναν διαγωνισμό όπου κάθε χώρα παίζει το δικό της χαρτί. Και αυτός είναι, τελικά, ο λόγος που ο ελληνικός τελικός έχει ενδιαφέρον: γιατί συμπυκνώνει σε ένα βράδυ όλα τα διλήμματα της Eurovision.

Απόψε, λοιπόν, στις 21:00, η Ελλάδα διαλέγει τραγούδι. Και όπως κάθε χρονιά, μέχρι να ξεκινήσουν οι βαθμολογίες και να κλείσει το αποτέλεσμα, θα υπάρχει πάντα η πιθανότητα είτε να επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, είτε να γίνει η ανατροπή που θα συζητάμε αύριο!

Καλή θέαση και καλή επιτυχία σε όλους τους φιναλίστ.

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/