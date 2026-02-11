Η Ελλάδα μπήκε σε ρυθμούς Eurovision με τον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», της τηλεοπτικής διαδικασίας της ΕΡΤ που θα αναδείξει το τραγούδι με το οποίο θα ταξιδέψουμε στη Βιέννη τον Μάιο. Το σόου φιλοξενήθηκε στην Πειραιώς 260 και μεταδόθηκε από ΕΡΤ1/ΕΡΤ World και ERTFLIX.

Στην παρουσίαση βρέθηκαν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ η βραδιά είχε και “Eurovision ατμόσφαιρα” με green room και σύντομα εισαγωγικά σκετς πριν από κάθε εμφάνιση.

Η έναρξη είχε ως κεντρική στιγμή την εμφάνιση της Klavdia (special guest), η οποία “έβαλε” από νωρίς το κοινό στο κλίμα, ενώ ακολούθησε και ένα νοσταλγικό medley από γνωστές ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, με τους υποψήφιους του ημιτελικού να μοιράζονται τη σκηνή σε μια από τις πιο τηλεοπτικές στιγμές της βραδιάς.

Οι 7 που προκρίθηκαν στον Τελικό

Τα αποτελέσματα του Α’ Ημιτελικού ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά. Το εισιτήριο για τον Τελικό του «Sing for Greece 2026» εξασφάλισαν οι:

Rosanna Mailan – «Άλμα»

STEFI – «Europa»

Evangelia – «Paréa»

Marseaux – «Χάνομαι»

Akylas – «Ferto»

Alexandra Sieti – «The Other Side»

STYLIANOS – «YOU & I»

Οι παραπάνω επτά συμμετοχές θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» επιβεβαίωσε πως η φετινή διαδικασία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά στυλ, από ποπ και dance μέχρι εναλλακτικές προσεγγίσεις και ελληνόφωνες προτάσεις. Η σκηνική εικόνα, οι φωτισμοί και η τηλεοπτική ροή έδωσαν τον τόνο μιας παραγωγής που θέλει να σταθεί με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Με τις επτά πρώτες συμμετοχές να έχουν πλέον εξασφαλίσει τη θέση τους στον Τελικό, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Β’ Ημιτελικό, όπου θα συμπληρωθεί το παζλ των φιναλίστ. Εκεί θα κριθούν οι επόμενες προκρίσεις που θα διαμορφώσουν την τελική ομάδα υποψηφίων που θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Η διαδικασία κορυφώνεται στον μεγάλο Τελικό του «Sing for Greece 2026», όπου το κοινό και οι επιτροπές θα κληθούν να αποφασίσουν ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Ημερομηνίες, ώρες και άλλα στοιχεία, μπορείτε να δείτε εδώ…

* Μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού ακολούθησε ειδική εκπομπή, όπου ο Γιώργος Καπουτζίδης συνομίλησε με τους επτά φιναλίστ και πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου. Έτσι, οι εκπρόσωποι του Α’ Ημιτελικού θα ανέβουν στη σκηνή του “Sing for Greece 2026” ως εξής:

STYLIANOS – «YOU & I» (1η θέση)

Marseaux – «Χάνομαι» (5η)

STEFI – «Europa» (8η)

Rosanna Mailan – «Άλμα» (9η)

Evangelia – «Paréa» (10η)

Akylas – «Ferto» (12η)

Alexandra Sieti – «The Other Side» (14η και τελευταία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alexandra Sieti άνοιξε το «Sing for Greece 2026» στον Α’ Ημιτελικό και θα είναι εκείνη που θα το κλείσει στον Τελικό!

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/

Ας θυμηθούμε και τις 14 συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού (επίσημα videos)

1. Alexandra Sieti – «The Other Side»

2. THE Astrolabe – «Drop It»

3. Desi G – «Aphrodite»

4. Akylas – «Ferto»

5. Evangelia – «Paréa»

6. Παναγιώτης Τσακαλάκος – «2nd Chance»

7. Niya – «Slipping Away»

8. Marseaux – «Χάνομαι»

9. Rosanna Mailan – «Άλμα»

10. STEFI – «Europa»

11. Revery – «The Songwriter»

12. Dinamiss – «Chaos»

13. STYLIANOS – «YOU & I»

14. Spheyiaa – «Χίλια Κομμάτια»

