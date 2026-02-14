Με τον Β’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε το δεύτερο σκέλος της ελληνικής διαδικασίας επιλογής για τη Eurovision 2026, με 14 συμμετοχές να ανεβαίνουν στη σκηνή και το κοινό να αποφασίζει –μέσω televoting– ποιοι/ποιες συνεχίζουν για τον μεγάλο Τελικό.

Την παρουσίαση ανέλαβαν όπως και στον πρώτο ημιτελικό, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι 7 που προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Οι επτά νικητές ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά και είναι οι:

good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

Mikay – «Labyrinth»

Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

D3lta – «Mad About it»

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

ZAF – «ASTEIO»

Guest εμφανίσεις

Η βραδιά είχε και “εκτός διαγωνισμού” στιγμές: η Τάμτα εμφανίστηκε με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ενώ η Antigoni, εκπρόσωπος της Κύπρου, παρουσίασε για πρώτη φορά live το τραγούδι που θα ερμηνεύσει στη Βιέννη, με τίτλο «Jalla».

Στον δρόμο προς τον τελικό…

Με τον Β’ Ημιτελικό να ολοκληρώνεται και τις επτά νέες προκρίσεις να “κλειδώνουν” τη θέση τους, το «Sing for Greece 2026» μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία του. Στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου (ώρα έναρξης 21.00), θα συναντηθούν οι 14 φιναλίστ που προέκυψαν από τους δύο ημιτελικούς, με στόχο να αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Ο Τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ (ΕΡΤ1/ERTFLIX), με τους ίδιους παρουσιαστές και την ίδια δημιουργική ομάδα, ενώ η ψηφοφορία θα καθορίσει τον/την νικητή/νικήτρια της φετινής διαδικασίας. Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς θα “δέσουν” στη σκηνή οι τόσο διαφορετικές αισθητικές και ύφη των 14 τραγουδιών και ποια συμμετοχή θα καταφέρει να ξεχωρίσει τη βραδιά που θα κρίνει τα πάντα!

Περισσότερα στοιχεία, μπορείτε να δείτε εδώ…

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/

Ας θυμηθούμε και τις 14 συμμετοχές του Β’ Ημιτελικού (επίσημα videos)

1. RIKKI – «AGAPI»

2. GARVIN – «Back in the game»

3. Mikay – «Labyrinth»

4. Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

5. D3lta – «Mad About it»

6. ZAF – «ASTEIO»

7. ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama»

8. Stella Kay – «You Are The Fire»

9. TIANORA – «Anatello»

10) Victoria Anastasia – «Whatcha Doin To Me»

11. BASILICA – «Set Everything On Fire»

12. good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

13. KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

14. leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

