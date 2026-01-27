Η Eurovision 2026 (70ή διοργάνωση) θα γίνει στη Βιέννη με ημιτελικούς 12 & 14 Μαΐου και τελικό 16 Μαΐου 2026. Η EBU ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχουν 35 χώρες, αριθμός μειωμένος σε σχέση με πέρσι, έπειτα από μια αλυσίδα αποχωρήσεων και επιβεβαιώσεων μη συμμετοχής.

1) Οι 5 χώρες που αποχώρησαν το 2026 για λόγους μποϊκοτάζ, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Πέντε χώρες που συμμετείχαν το 2025, φέτος αποχώρησαν/μποϊκοτάρουν δηλώνοντας ότι δεν μπορούν να σταθούν στον διαγωνισμό όσο το Ισραήλ παραμένει στη λίστα συμμετεχόντων, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Γάζα και τις αντιδράσεις που αυτός έχει προκαλέσει στον θεσμό.

Ιρλανδία (RTÉ)

Η RTÉ ανακοίνωσε πως η συμμετοχή της Ιρλανδίας είναι “ασυμβίβαστη” με την κατάσταση και τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν δημοσιογράφους στην περιοχή.

Ισπανία (RTVE)

Η RTVE επιβεβαίωσε την αποχώρηση μετά τις αποφάσεις στην EBU, λέγοντας (σε επίσημες τοποθετήσεις που αναπαράχθηκαν ευρέως) ότι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν είναι ανεπαρκή, ενώ έθεσε και ζήτημα διαφάνειας/χειραγώγησης της ψηφοφορίας σε πρόσφατες διοργανώσεις.

Ολλανδία (AVROTROS)

Η AVROTROS ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει, περιγράφοντας μια διαδικασία “εκτεταμένης διαβούλευσης” και καταλήγοντας ότι, στην παρούσα συγκυρία, δεν βλέπει επαρκή/σταθερή βελτίωση για να συμμετέχει με τρόπο συμβατό με τις αξίες της. Σχετικές αναφορές από διεθνή ΜΜΕ συνδέουν επίσης την απόφαση με ανθρωπιστικές ανησυχίες και ζητήματα γύρω από τη λειτουργία/ουδετερότητα του θεσμού.

Σλοβενία (RTVSLO)

Η RTVSLO επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει το 2026, υπογραμμίζοντας πως ο διαγωνισμός θα έπρεπε να παραμένει χώρος “χαράς” και ενότητας και ότι η συμμετοχή, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν συνάδει με τις αρχές της.

Ισλανδία (RÚV)

Η RÚV ανακοίνωσε πως ενημέρωσε την EBU ότι η Ισλανδία δεν θα λάβει μέρος. Στην αιτιολόγηση τονίζει ότι, με βάση τη δημόσια συζήτηση και τις αντιδράσεις στη χώρα, δεν θα υπήρχε “ούτε χαρά ούτε ειρήνη” γύρω από την ισλανδική συμμετοχή το 2026.

2) Χώρες που είπαν “όχι” για οικονομικούς/θεσμικούς λόγους (ανεξάρτητα από το θέμα του μποϊκοτάζ)

Εδώ μιλάμε για κράτη που δεν μπαίνουν στον διαγωνισμό το 2026 (κάποια είναι εκτός εδώ και χρόνια), με βασικούς λόγους: κόστος, χρέη, κυρώσεις/περιορισμούς ή συνολικότερη αδυναμία της κάθε χώρας να “σηκώσει” την παραγωγή και την αποστολή.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (BHRT)

Η BHRT έχει δηλώσει ότι δεν επιστρέφει το 2026, με κεντρικό πρόβλημα την οικονομική κατάσταση και το ότι ο broadcaster παραμένει σε καθεστώς κυρώσεων/περιορισμών από την EBU λόγω οφειλών.

Ανδόρα (RTVA)

Η RTVA έχει επιβεβαιώσει ότι η Ανδόρα δεν θα συμμετάσχει το 2026, συνεχίζοντας μια μακρά αποχή που, ιστορικά, συνδέεται ευθέως με δημοσιονομικούς/οικονομικούς περιορισμούς και το κόστος συμμετοχής.

Βόρεια Μακεδονία (MRT / MKRTV)

Για τη Βόρεια Μακεδονία, μεταδόσεις/ρεπορτάζ γύρω από τον broadcaster αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή το 2026, με “φόντο” τις οικονομικές δυνατότητες και την ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού/στρατηγικής για επόμενη χρονιά (έχει ακουστεί ως στόχος και το 2027).

Σλοβακία (STVR)

Η STVR έχει επιβεβαιώσει ότι δεν επιστρέφει το 2026, αποδίδοντας την απόφαση σε περιορισμένο προϋπολογισμό και στο ότι το συνολικό κόστος (τέλη, παραγωγή, λογιστικά) είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα πιθανά οφέλη/έσοδα για τον broadcaster.

3) Εκτός όχι από “απόφαση”, αλλά επειδή είναι μη επιλέξιμες (λόγων ποινών από EBU)

Ρωσία : έχει αποκλειστεί από την EBU/Eurovision από το 2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και σχετικών αποφάσεων της EBU.

Λευκορωσία: έχει χάσει τη δυνατότητα συμμετοχής λόγω αποφάσεων της EBU για τον broadcaster BTRC (σύνδεση με ζητήματα ελευθερίας των ΜΜΕ/αξιών EBU).

Τι σημαίνει αυτό για τον διαγωνισμό του 2026

Με 35 χώρες στη λίστα, η Eurovision 2026 καταλήγει σε μια χρονιά όπου:

έχουμε ιστορικά μεγάλο κύμα αποχωρήσεων (σε επίπεδο πολιτικού/ηθικού μποϊκοτάζ),

αλλά και μια σταθερή “δεύτερη γραμμή” απουσιών που σχετίζεται με κόστος συμμετοχής και την αντοχή των δημόσιων broadcasters (ειδικά σε μικρότερες αγορές).

Σε Eurovision επίπεδο, η κατάσταση παραμένει δυναμική πάντα (π.χ. συζητήσεις, επιστροφές, ειδικές συμφωνίες). Το παραπάνω κείμενο αποτυπώνει τις επιβεβαιωμένες αποφάσεις/δηλώσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί έως σήμερα 27 Ιανουαρίου 2026.

