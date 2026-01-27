Το Λουξεμβούργο “κλείδωσε” τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026, με την Eva Marija να κερδίζει την τρίτη διοργάνωση του Luxembourg Song Contest και να παίρνει το εισιτήριο για τη Βιέννη με το «Mother Nature».

Η βραδιά κρίθηκε σε δύο γύρους ψηφοφορίας (διεθνής κριτική επιτροπή και televote), με την Eva Marija να περνά στη superfinal μαζί με τους Steve Castile και Irem. Εκεί, το «Mother Nature» επικράτησε με 222 βαθμούς, με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Το «Mother Nature» πατάει σε ένα ατμοσφαιρικό, “κινηματογραφικό” χτίσιμο και αξιοποιεί τη φύση ως κεντρικό σύμβολο ελπίδας και ελευθερίας, όπως έχει περιγράψει η ίδια η Eva Marija. Στο τραγούδι ξεχωρίζει και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που το διαφοροποιεί ως πακέτο: μια μικρή, αυτοσχεδιαστική σόλο πινελιά στο βιολί, που γεννήθηκε αυθόρμητα προς το τέλος της διαδικασίας σύνθεσης και τελικά κρατήθηκε στην τελική εκδοχή του τραγουδιού…

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/