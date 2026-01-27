Η Μάλτα “κλείδωσε” από νωρίς τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026 και το έκανε με έναν τρόπο που έχει ήδη προκαλέσει κουβέντα: νικητής του Malta Eurovision Song Contest 2026 (MESC) είναι ο Aidan με το τραγούδι «Bella», έπειτα από έναν τελικό 12 τραγουδιών που φιλοξενήθηκε στο MFCC, Ta’ Qali.

Tο «Bella» κέρδισε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία των επιτροπών και βγήκε δεύτερο στο televote, όμως στο συνολικό άθροισμα πήρε την κορυφή.

Το «Bella» έχει χαρακτηριστεί ως jazz-leaning, retro-styled κομμάτι, με αισθητική που “κλείνει το μάτι” σε παλιότερες δεκαετίες και αποφεύγει την κλασική, σύγχρονη dance-pop φόρμουλα που γεμίζει συχνά τους εθνικούς τελικούς.

Παράλληλα, έχει και το στοιχείο που στη Eurovision λειτουργεί σαν επιπλέον “χρώμα”: είναι πολύγλωσσο, με αναφορές σε Μαλτέζικα, αγγλικά και Ιταλικά, κάτι που κάνει το τραγούδι πιο “ιδιαίτερο” ως πακέτο.

Δεν είναι το entry που στηρίζεται στο “ένα drop και πάμε”, αλλά μπορεί να δώσει “τηλεοπτική στιγμή” με ένταση, κορύφωση και καθαρή ταυτότητα.

Ο Aidan είναι από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της Μάλτας τα τελευταία χρόνια, με δυνατή παρουσία σε live σκηνές και μεγάλες συναυλίες, ενώ δεν είναι η πρώτη του απόπειρα στο MESC: το 2022 είχε έρθει δεύτερος με το «Ritmu».

H Μάλτα θα εμφανιστεί στον Β’ Ημιτελικό (14 Μαΐου 2026).

