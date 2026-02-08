Η Ουκρανία “κλείδωσε” τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026 και το έκανε, όπως συνηθίζει, μέσα από μια διαδικασία που κρατά σταθερά το ενδιαφέρον του κοινού: το Vidbir 2026 ολοκληρώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου και στέλνει στη Βιέννη τη Leléka με το τραγούδι «Ridnym».

Το αποτέλεσμα του Vidbir: καθαρή πρωτιά

Το «Ridnym» δεν πήρε απλώς την πρωτιά στο σύνολο, βγήκε πρώτο τόσο στις επιτροπές όσο και στο κοινό, κάτι που του έδωσε το μέγιστο άθροισμα βαθμών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο LAUD με το «Lightkeeper», ενώ στην τρίτη η Jerry Heil με το «Catharticus (Prayer)».

Ακόμη πιο “καθαρή” γίνεται η εικόνα αν δούμε τα νούμερα του κοινού: σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, η Leléka συγκέντρωσε 60.050 ψήφους συνολικά (μέσω εφαρμογής και SMS)!

Ποια είναι η Leléka

Η Leléka (Viktoriia Korniikova) παρουσιάζεται από πηγές του χώρου ως καλλιτέχνιδα που στηρίζεται στη συναισθηματική αφήγηση και σε μια σύγχρονη προσέγγιση της ουκρανικής ποπ.

Για την Ουκρανία, αυτό “κουμπώνει” με μια πάγια στρατηγική: συμμετοχές με ισχυρή ταυτότητα και τραγούδια που δεν στηρίζονται μόνο στο “εύκολο” ρεφρέν, αλλά έχουν ατμόσφαιρα και ιστορία.

Το «Ridnym»: οι δημιουργοί και η πρώτη εικόνα του ύφους

Το «Ridnym» υπογράφεται από ομάδα δημιουργών, ανάμεσά τους και η ίδια η Leléka. Το «Ridnym» κινείται σε ύφος που δίνει βάρος στη συναισθηματική αφήγηση και στην ατμόσφαιρα, περισσότερο, παρά σε “καθαρό” χορευτικό φορμάτ. Αυτό το είδος τραγουδιού συνήθως στη Eurovision κρίνεται πολύ από το πώς θα μεταφραστεί σκηνικά: φωνή, κάμερες, κορύφωση, και η αίσθηση ότι “λέγεται μια ιστορία” μέσα σε τρία λεπτά.

Η Ουκρανία είναι από τις χώρες με μεγάλη συνέπεια στη Eurovision και έχει και τρεις νίκες στον θεσμό και, ιστορικά, μια εντυπωσιακή σταθερότητα ως προς την παρουσία της στον τελικό. Με τη Leléka και το «Ridnym» θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις…