Η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF ανακοίνωσαν επίσημα τα πρόσωπα που θα μας οδηγήσουν στις τρεις βραδιές της Eurovision 2026: η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski θα είναι οι παρουσιαστές της 70ής διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Βιέννη τον Μάιο.

Η επίσημη ανακοίνωση (ORF/EBU)

Στο επίσημο site του διαγωνισμού, η επιλογή περιγράφεται ως ένα “δίδυμο” με εμπειρία στην παρουσίαση και παρουσία σε διαφορετικά πεδία: από τηλεόραση και live events μέχρι σινεμά και showbiz.

Η διευθύντρια προγράμματος του ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, τόνισε ότι πρόκειται για «δύο συναρπαστικές και ξεχωριστές προσωπικότητες» που θα καθοδηγήσουν το κοινό σε «ένα εντυπωσιακό τηλεοπτικό θέαμα», χαρακτηρίζοντάς τους «μοναδικό δίδυμο» και «εξαιρετικούς πρεσβευτές» του θεσμού.

Victoria Swarovski: η κληρονόμος που διάλεξε δικό της δρόμο

Ναι, είναι από την οικογένεια Swarovski – κάτι που αναφέρεται ξεκάθαρα και από την ίδια τη Eurovision, καθώς η Victoria παρουσιάζεται ως μέλος της πασίγνωστης δυναστείας των κρυστάλλων/κοσμημάτων, αλλά και ως άνθρωπος που από νωρίς επέλεξε να «χτίσει» καριέρα έξω από την οικογενειακή επιχείρηση.

Το ενδιαφέρον είναι πως η ιστορία της δεν ξεκινά από την παρουσίαση. Ξεκινά από τη μουσική: σύμφωνα με το επίσημο προφίλ της Eurovision, υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο στα 16 με τη Sony Music, κυκλοφόρησε τραγούδια και στα 18 μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου δούλεψε με την βραβευμένη τραγουδοποιό Diane Warren – δηλαδή μπήκε κατευθείαν στα «βαθιά» της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

Το μεγάλο τηλεοπτικό «μπαμ» όμως ήρθε το 2016, όταν κέρδισε το Let’s Dance. Αυτή η νίκη δεν την έκανε απλώς αναγνωρίσιμη, την έβαλε σε τροχιά πρωταγωνιστικού ρόλου στην ψυχαγωγία. Λίγο μετά, έγινε η νεότερη κριτής στην ιστορία του Das Supertalent (ένα στοιχείο που δείχνει πόσο γρήγορα την «πίστεψαν» σε θέση ευθύνης on air).

Και κάπου εκεί, η Victoria …γυρίζει την κάμερα ανάποδα: από διαγωνιζόμενη, γίνεται σταθερό μέλος της ομάδας παρουσίασης του Let’s Dance από το 2018, σε μια εκπομπή-θεσμό για τον γερμανόφωνο χώρο. Με άλλα λόγια, δεν «πέρασε» απλώς από τη τηλεόραση· εγκαταστάθηκε σε αυτήν!

Η Eurovision τονίζει επίσης ότι στο βιογραφικό της υπάρχουν παρουσιάσεις σε μεγάλες τηλεοπτικές βραδιές και θεσμούς (π.χ. επετειακά σόου, απονομές όπως τα Bambi), κάτι που μετράει πολύ για μια διοργάνωση που ζει από το timing, την άνεση στο ζωντανό πρόγραμμα και την «αίσθηση σκηνής».

Το “ζουμί” της Victoria είναι ακριβώς αυτό: η αντίφαση που λειτουργεί υπέρ της. Από τη μια, φέρνει τη λάμψη ενός ονόματος που όλοι αναγνωρίζουν. Από την άλλη, έχει κάνει το δύσκολο βήμα να αποδείξει πως δεν είναι «μόνο το επώνυμο» – αλλά μια παρουσιάστρια που ξέρει να κρατάει ρυθμό και να στέκεται στο κέντρο ενός τεράστιου live.

Michael Ostrowski: ο ηθοποιός-σεναριογράφος που έχει κάνει… τα πάντα (και μιλάει τη γλώσσα του live)

Αν η Victoria είναι το κομμάτι της κομψότητας και της τηλεοπτικής λάμψης, ο Michael Ostrowski είναι η άλλη «μηχανή»: ο άνθρωπος που φέρνει το χιούμορ, τη θεατρική αίσθηση και την αυτοσχεδιαστική ευφυΐα.

Το ωραίο είναι πως ξεκίνησε με πολύ διαφορετική πορεία. Μεγάλωσε στη Στυρία και πριν τον κερδίσει η σκηνή, σπούδασε Αγγλικά και Γαλλικά και μάλιστα είχε και ακαδημαϊκή δραστηριότητα ως υπότροφος σε ινστιτούτο ερευνών στο Γκρατς!

Η υποκριτική ήρθε μέσα από το θέατρο – και όχι από βιτρίνα: συνεργάστηκε με την πειραματική ομάδα Theater im Bahnhof, με την οποία κέρδισε βραβείο Nestroy (σημαντικός θεατρικός θεσμός στην Αυστρία).

Στον κινηματογράφο, η πορεία του έχει κάτι που τον κάνει ιδανικό για Eurovision: γράφει, παίζει, παρουσιάζει, σκηνοθετεί.

Ως συν-σεναριογράφος στην ταινία «Η ακούσια απαγωγή της κυρίας Elfriede Ott» (Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott), τιμήθηκε με το Αυστριακό Κινηματογραφικό Βραβείο για σενάριο.

Και επειδή η Eurovision δεν είναι μόνο «σοβαρότητα», είναι και τηλεοπτική διασκέδαση: ο Ostrowski έχει πίσω του πολλή εμπειρία παρουσίασης μεγάλων εκδηλώσεων και τηλεοπτικών σόου, από τελετές βραβείων μέχρι μουσικούς θεσμούς (όπως τα Amadeus Music Awards) και σατιρικές εκπομπές. Το ORF τον παρουσιάζει ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κωμικούς/ηθοποιούς της χώρας – και δεν είναι τυχαίο που τον επέλεξε για ένα γεγονός που θέλει και “αυστριακό χιούμορ” αλλά και σιγουριά στο μικρόφωνο.

Η Eurovision 2026 θα γίνει στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη, με ημερομηνίες 12 & 14 Μαΐου (ημιτελικοί) και 16 Μαΐου (τελικός).

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/