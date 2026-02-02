Η Κύπρος μπαίνει επίσημα στο “κάδρο” της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Jalla», το οποίο θα ερμηνεύσει η Antigoni στη Βιέννη. Το κομμάτι θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Αμέσως μετά, στις 21:00, το «Jalla» θα γίνει διαθέσιμο και διαδικτυακά (στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube και μέσω της ιστοσελίδας του ΡΙΚ), ενώ θα κυκλοφορήσει και στις νόμιμες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το «Jalla»

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο τίτλος «Jalla» έχει ήδη τη δική του μικρή “ιστορία”: σύμφωνα με δημοσιεύματα, η λέξη παραπέμπει στο «περισσότερο» στην κυπριακή διάλεκτο, μια επιλογή που από μόνη της δίνει ένα σαφές, άμεσο “στίγμα” για το ύφος / μήνυμα που θέλει να περάσει η συμμετοχή.

Παράλληλα, υπάρχουν ήδη πληροφορίες και για τους δημιουργούς του τραγουδιού: το «Jalla» είναι συνεργασία ομάδας συνθετών/στιχουργών, ανάμεσά τους και η ίδια η Antigoni (ως Antigoni Buxton), μαζί με τους Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Claydee Lupa, Paris Kalpos, Charalambous Kallona και Demetris Nikolaou.

Μικρή “πρώτη εικόνα” πριν το ακούσουμε

Επειδή ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι, η κριτική για το καθαρά μουσικό ύφος θα έρθει μετά την πρεμιέρα. Ωστόσο, το πακέτο που ανακοινώθηκε (τίτλος με ξεκάθαρη σημασία, επίσημη τηλεοπτική πρώτη παρουσίαση, άμεση διάθεση στο διαδίκτυο μετά το δελτίο) δείχνει ότι η κυπριακή αποστολή θέλει ένα καθαρό, επικοινωνιακό “άνοιγμα” από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας.

Με απλά λόγια: στις 8 Φεβρουαρίου θα έχουμε επιτέλους το υλικό για να μιλήσουμε ουσιαστικά και τότε θα βγουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για ύφος, ενορχήστρωση, ερμηνεία και το πώς “γράφει” ως συμμετοχή Eurovision.

Ποια είναι η Antigoni

Η Antigoni (Antigoni Buxton) είναι Βρετανο-Κύπρια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γεννημένη στο Λονδίνο στις 9 Μαρτίου 1996.

Είναι κόρη της Tonia Buxton (παρουσιάστρια εκπομπών για τη μεσογειακή κουζίνα) και έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό από τη συμμετοχή της στο Βρετανικό Love Island το 2022 (ριάλιτι γνωριμιών).

Μουσικά κινείται κυρίως στον χώρο της ποπ, με δικές της κυκλοφορίες / δισκογραφία (έχει κυκλοφορήσει και EPs όπως τα A1 και Hexagon), ενώ σε συνεντεύξεις / παρουσιάσεις τονίζεται συχνά ότι της αρέσει να «δένει» τη σύγχρονη παραγωγή με στοιχεία που παραπέμπουν στην κυπριακή της ρίζα.