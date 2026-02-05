Το Otro Tango είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση που προσεγγίζει το Tango ως μια ζωντανή, εξελισσόμενη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και παρουσιάζεται στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Ο τίτλος φέρει διπλή σημασία: από τη μία, αναφέρεται στις πολλαπλές όψεις του Tango, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα είδη του· από την άλλη, στο Tango αλλιώς — ως αφετηρία επιρροών, μετασχηματισμών και δημιουργικών διαδρομών που διατρέχουν τον χρόνο.

Η παράσταση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ο παλμός του Tango, από τη στιγμή της γέννησής του, λειτούργησε ως σημείο εκκίνησης για νέες μουσικές και κινητικές προσεγγίσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ουσία της συνάντησης μουσικής και σώματος και η ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία και έκφραση.

Οι δημιουργοί και χορευτές Leonardo Gomez και Zoi Pouli συνυπάρχουν επί σκηνής με τη ζωντανή μουσική, διαμορφώνοντας έναν ενιαίο σκηνικό χώρο όπου ο χορός και η μουσική λειτουργούν ως ισότιμοι αφηγητές.

Το Otro Tango απευθύνεται στον θεατή ως εμπειρία. Οι αναφορές και οι μεταμορφώσεις αποκαλύπτονται μέσα από τη σκηνική πράξη, αφήνοντας χώρο για προσωπική ανάγνωση και βιωματική πρόσληψη.

Συμμετέχουν:

Τραγούδι: Martha Moreleón

Βιολί – Τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη

Πιάνο – Τραγούδι – Ενορχήστρωση: Μιχάλης Παπαδόπουλος

Special Guest: Σολίστ – Συνθέτρια: Ζωή Τηγανούρια (Ακορντεόν)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ. 210 9213310

Εισιτήρια: από12€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com