Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Ημέρας των Ερωτευμένων, η σκηνή του Stage 7 γεμίζει συναίσθημα, πάθος και μουσική έκφραση.
Η Ζωή Τηγανούρια και η Βιβή Βουτσελά παρουσιάζουν μια ζεστή, αισθαντική μουσική παράσταση, όπου ο έρωτας γίνεται μουσική, τραγούδι και χορός, ενώ το αργεντίνικο tango σμίγει με σμυρναίικο τραγούδι!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις της Ζωής Τηγανούρια — Τango και Παραδοσιακές — εμβληματικά έργα από την Αργεντινή των Astor Piazzolla, Carlos Gardel και Mariano Mores, αλλά και Παραδοσιακά Σμυρναίικα τραγούδια.
Τις ερμηνείες αναλαμβάνει η Βιβή Βουτσελά δίνοντας φωνή σε μουσικές που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά.
Την παράσταση πλαισιώνουν ως guest οι The Greek Tenors και το ζευγάρι χορευτών Leonardo Gomez & Ζωή Πουλή, με την σφραγίδα της καλλιτεχνικής επιμέλειας της Ζωής Τηγανούρια.
Συντελεστές:
Καλλιτεχνική επιμέλεια – Σολίστ Ακορντεόν – Συνθέσεις: Ζωή Τηγανούρια
Ερμηνεία: Βιβή Βουτσελά
Guest: The Greek Tenors
Guest χορευτές: Leonardo Gomez & Ζωή Πουλή
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Βασίλης Κατσούλης – Βιολί
Γιάννης Καραμάνης – Κιθάρα/Λαούτο
Γιώργος Πολίτης – Μπάσο
Στέλιος Γενεράλης – Τύμπανα/Κρουστά
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – Ημέρα των Ερωτευμένων
ώρα 21:00
Stage 7
Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6983966234
Είσοδος: 15€
Προπώληση: more.com