Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Ημέρας των Ερωτευμένων, η σκηνή του Stage 7 γεμίζει συναίσθημα, πάθος και μουσική έκφραση.

Η Ζωή Τηγανούρια και η Βιβή Βουτσελά παρουσιάζουν μια ζεστή, αισθαντική μουσική παράσταση, όπου ο έρωτας γίνεται μουσική, τραγούδι και χορός, ενώ το αργεντίνικο tango σμίγει με σμυρναίικο τραγούδι!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις της Ζωής Τηγανούρια — Τango και Παραδοσιακές — εμβληματικά έργα από την Αργεντινή των Astor Piazzolla, Carlos Gardel και Mariano Mores, αλλά και Παραδοσιακά Σμυρναίικα τραγούδια.

Τις ερμηνείες αναλαμβάνει η Βιβή Βουτσελά δίνοντας φωνή σε μουσικές που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά.

Την παράσταση πλαισιώνουν ως guest οι The Greek Tenors και το ζευγάρι χορευτών Leonardo Gomez & Ζωή Πουλή, με την σφραγίδα της καλλιτεχνικής επιμέλειας της Ζωής Τηγανούρια.

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Σολίστ Ακορντεόν – Συνθέσεις: Ζωή Τηγανούρια

Ερμηνεία: Βιβή Βουτσελά

Guest: The Greek Tenors

Guest χορευτές: Leonardo Gomez & Ζωή Πουλή

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Βασίλης Κατσούλης – Βιολί

Γιάννης Καραμάνης – Κιθάρα/Λαούτο

Γιώργος Πολίτης – Μπάσο

Στέλιος Γενεράλης – Τύμπανα/Κρουστά

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – Ημέρα των Ερωτευμένων

ώρα 21:00

Stage 7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6983966234

Είσοδος: 15€

Προπώληση: more.com