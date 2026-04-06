Η Βιβή Βουτσελά δίνει νέα πνοή στην ελληνική Παράδοση μέσα από μία σύγχρονη μουσική πρόταση!

Παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Ήλιος χρυσός και αλάτι», μία σύγχρονη και βαθιά συναισθηματική προσέγγιση της ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής, σε μουσική της Ζωής Τηγανούρια και στίχους της Μαρίας Παπαδάκη.

Σε μια εποχή όπου η Παράδοση επαναπροσδιορίζεται, το συγκεκριμένο τραγούδι αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής μέσα από έναν σύγχρονο, εκλεπτυσμένο ήχο.

Η μουσική σύνθεση της Ζωής Τηγανούρια λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα της Παράδοσης, ενώ ταυτόχρονα την επανατοποθετεί σε ένα νέο καλλιτεχνικό πλαίσιο.

Οι στίχοι της Μαρίας Παπαδάκη, με έντονα ποιητικά και συμβολικά στοιχεία (το γεφύρι, η θάλασσα, το πουλί, το ποτάμι) δημιουργούν έναν εσωτερικό διάλογο με τον ακροατή. Το τραγούδι πραγματεύεται έννοιες όπως η αγάπη, η απώλεια και η ξενιτιά, αναδεικνύοντας μια βαθιά νοσταλγική και στοχαστική διάσταση.

Η ερμηνεία της Βιβής Βουτσελά αποδίδει με αυθεντικότητα και ευαισθησία το συναισθηματικό βάθος του τραγουδιού, ενώ η συμμετοχή της Bronza Banda προσδίδει έναν ξεχωριστό ηχοχρωματικό χαρακτήρα, ενισχύοντας τη ζωντάνια και την αίσθηση συλλογικότητας.

Η κυκλοφορία αυτή φιλοδοξεί να φέρει το Παραδοσιακό τραγούδι πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό, μεταφέροντας τον πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, αγκαλιάζοντας τα βιώματα και τη σοφία της Παράδοσης. Μέσα από τη λιτή και ουσιαστική ενορχηστρωτική προσέγγιση, η μελωδία και ο λόγος ενισχύουν τη συναισθηματική ένταση και την αμεσότητα του στο κοινό του σήμερα.

Πες μου, ποτάμι μου για που τραβάς

Θάλασσα πως αφρίζεις

Πουλί μου πες, για που πετάς

Κανέλα πώς μυρίζεις

Πες μου, γιοφύρι μου γιατί περνάς

Απέναντι το ταίρι

Και τ’ άλλο ταίρι το ξεχνάς

Στης ξενιτιάς τα μέρη

Αγάπη γιατί λησμονάς

Καίγεσαι και μακραίνεις

Αφού για μένα έλεγες

Κάποτε πως πεθαίνεις