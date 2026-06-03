Η τρεις φορές βραβευμένη με Grammy superstar Ariana Grande επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της single «hate that i made you love me», την πρώτη επίσημη κυκλοφορία από το επερχόμενο όγδοο studio album της, petal, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου.

Το τραγούδι σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για την Ariana Grande, μετά το “Eternal Sunshine” του 2024, ένα άλμπουμ που είχε κινηθεί σε πιο προσωπικά και εσωτερικά μονοπάτια. Με το «hate that i made you love me», η Grande μοιάζει να συνεχίζει αυτή τη συναισθηματική γραμμή, αλλά μέσα από έναν ακόμη πιο εύθραυστο και σκοτεινό τόνο, χτίζοντας ένα τραγούδι που μιλά για αγάπη, ενοχή, απώλεια και την περίπλοκη σχέση ανάμεσα στην επιθυμία και την απόσταση.

Το «hate that i made you love me» συνυπογράφουν και συνπαράγουν η ίδια η Ariana Grande, ο ILYA και ο Max Martin, δύο δημιουργοί που έχουν συνδεθεί στενά με μερικές από τις μεγαλύτερες pop στιγμές της τελευταίας δεκαετίας. Η παρουσία τους εδώ δεν οδηγεί σε μια απλή, λαμπερή pop παραγωγή, αλλά σε ένα τραγούδι που κρατά την ένταση πιο χαμηλά, αφήνοντας χώρο στη φωνή και στην ερμηνευτική ευαισθησία της Grande.

Το επίσημο μουσικό βίντεο έκανε πρεμιέρα την 1η Ιουνίου, σε σκηνοθεσία του Christian Breslauer, με τον βραβευμένο με Όσκαρ Janusz Kamiński στη διεύθυνση φωτογραφίας. Στο βίντεο συμμετέχει και ο ηθοποιός Justin Long, σε μια σκοτεινή, κινηματογραφική ιστορία με έντονες horror αναφορές, που μετατρέπει το τραγούδι σε μια σχεδόν φαντασματική αφήγηση γύρω από την εμμονή, την ενοχή και τα απομεινάρια μιας σχέσης που δεν έχει τελειώσει πραγματικά.

Η επιλογή του Janusz Kamiński δίνει στο clip ιδιαίτερο βάρος, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές φωτογραφίας του σύγχρονου κινηματογράφου, γνωστό κυρίως από τη μακρά συνεργασία του με τον Steven Spielberg. Το αποτέλεσμα δεν αντιμετωπίζει το βίντεο απλώς ως συνοδευτικό υλικό για το single, αλλά ως μικρού μήκους οπτική ιστορία, με έντονη ατμόσφαιρα και σαφή κινηματογραφική ταυτότητα.

Το petal φαίνεται πως ανοίγει μια νέα φάση για την Ariana Grande, σε μια περίοδο όπου η καλλιτέχνιδα ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική, τον κινηματογράφο και μια πιο ώριμη δημόσια εικόνα. Το πρώτο single δεν επιχειρεί να επιστρέψει εύκολα στη γνώριμη συνταγή της μεγάλης ραδιοφωνικής επιτυχίας, αλλά προτιμά να συστήσει το νέο άλμπουμ μέσα από μια πιο σύνθετη, ευάλωτη και δραματική πλευρά της.

Με το «hate that i made you love me», η Ariana Grande δεν παρουσιάζει απλώς το πρώτο τραγούδι μιας νέας εποχής. Δίνει τον τόνο για ένα άλμπουμ που δείχνει να ενδιαφέρεται λιγότερο για την επιφάνεια της pop λάμψης και περισσότερο για τις ρωγμές πίσω από αυτήν.