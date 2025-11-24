Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Με το βασίλειο του Oz να έχει στραφεί πια σύσσωμο εναντίον της, η Elphaba (Cynthia Erivo) προσπαθεί να ξεσκεπάσει τα ψέματα του Μάγου του Οζ (Jeff Goldblum), ενώ η στάση της Glinda (Ariana Grande) θα επηρεάσει καθοριστικά τις ισορροπίες…

Ο Jon M. Chu σκηνοθετεί το «Wicked: Μέρος Δεύτερο» (“Wicked: For Good”), ολοκληρώνοντας την μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ στον κινηματογράφο. Το πρώτο μέρος (“Wicked”, 2024), απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Oscar και κέρδισε δύο βραβεία, αυτά της ενδυματολογίας και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Η συνέχειά του είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα λάβει και πάλι υποψηφιότητες για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, καθώς τα κοστούμια και τα σκηνικά αποτελούν το πιο φαντασμαγορικό κομμάτι της ταινίας. Συνεχίζοντας να αποδομεί την ιστορία του Μάγου του Οζ και να αποκαλύπτει μυστικά της, η κινηματογραφική αυτή δημιουργία μιλά μέσα από ένα παραμύθι για το Καλό και το Κακό, τη φιλία, την οικογένεια, τη μισαλλοδοξία, την ψυχολογία της αγέλης και τη χειραγώγηση από τους κατέχοντες εξουσία. Οι δύο πρωταγωνίστριες απολαμβάνουν τους ρόλους τους και την εμβάθυνση της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσά τους, με το βάρος να επικεντρώνεται αυτήν τη φορά στην προσωπικότητα της Glinda, η οποία πλέον σκιαγραφείται πιο πολυδιάστατα.

Παρά το γεγονός ότι το έργο εξελίσσεται με ωραίο ρυθμό, με τη μουσική να παίζει κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία ατμόσφαιρας, ως προς το συναισθηματικό κομμάτι μοιάζει κάπως στάσιμο. Από την ιστορία λείπει η δραματουργική κορύφωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες πολύ έντονες συναισθηματικές στιγμές. Αυτός ο δισταγμός του δημιουργού να εμβαθύνει ουσιαστικά είναι που κάνει το φιλμ να φαντάζει στα μάτια μου κατώτερο του πρώτου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχουμε να κάνουμε με έργο ψυχαγωγικό, το οποίο αναδεικνύει ότι το Καλό και το Κακό συνυπάρχουν σε όλους μας, όπως οι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, και εμείς, με τις επιλογές μας, είμαστε αυτοί που στ’ αλήθεια καθορίζουμε σε ποια πλευρά θα προσγειωθεί το κέρμα, κάθε φορά που το πετάμε στον αέρα.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner