Η 68η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2026 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στο Crypto.com Arena, στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον Trevor Noah. Ήταν μια βραδιά με έντονο διεθνές αποτύπωμα και ξεκάθαρες “δηλώσεις” για το πού βρίσκεται σήμερα η μουσική βιομηχανία: από την κυριαρχία της λάτιν σκηνής μέχρι την επιστροφή της ραπ στο επίκεντρο των μεγάλων κατηγοριών.

Το μεγάλο πρωτοσέλιδο της βραδιάς γράφτηκε με ισπανικά. Το Άλμπουμ της Χρονιάς πήγε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, μια νίκη που χαρακτηρίστηκε ιστορική, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που ισπανόφωνος δίσκος κερδίζει τη συγκεκριμένη κορυφαία κατηγορία.

Ο Bad Bunny δήλωσε όταν πήρε το βραβείο για Best Música Urbana Album: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω είμαι “ICE”. Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί». Συνέχισε λέγοντας ότι στις μέρες μας είναι δύσκολο να μη μισήσεις, αλλά «το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος» και ότι «το μόνο που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη», ζητώντας να “παλεύουμε με αγάπη”

Λίγο αργότερα, η ραπ “σφράγισε” τη δική της κυριαρχία στα μεγάλα βραβεία: η Ηχογράφηση της Χρονιάς πήγε στο “luther” του Kendrick Lamar με τη SZA, ενώ το Τραγούδι της Χρονιάς (βραβείο τραγουδοποιίας) κατέληξε στο “Wildflower” της Billie Eilish και του Finneas.

Ο Kendrick Lamar δήλωσε όταν ανέβηκε στη σκηνή «Δεν είμαι καλός στο να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά τον εκφράζω μέσα από τη μουσική. Είναι τιμή να είμαι εδώ».

Την εικόνα της χρονιάς συμπλήρωσε το βραβείο Καλύτερης Νέας Καλλιτέχνιδας, που πήγε στην Olivia Dean, δείχνοντας ότι τα Grammys συνεχίζουν να “επενδύουν” και σε νέες φωνές, πέρα από τα απόλυτα καθιερωμένα μεγέθη.

Η Olivia Dean δήλωσε συγκινημένη: «Ευχαριστώ… αλήθεια, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα ήμουν εδώ πάνω, ούτε καν σαν υποψήφια». Τόνισε ότι «ένας καλλιτέχνης δεν είναι τίποτα χωρίς την ομάδα του», ευχαρίστησε τη μάνατζέρ της και την οικογένειά της και πρόσθεσε: «Θέλω να πω ότι στέκομαι εδώ ως εγγονή ενός μετανάστη… δεν θα ήμουν εδώ… είμαι προϊόν γενναιότητας και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να γιορτάζονται. Δεν είμαστε τίποτα ο ένας χωρίς τον άλλον»

Bad Bunny και η ιστορική νίκη του Άλμπουμ της Χρονιάς

Η επιλογή του Bad Bunny στην κορυφαία κατηγορία ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή επιβεβαίωση της εμπορικής επιτυχίας. Έδειξε ότι η Ακαδημία –ή, έστω, το σώμα των ψηφοφόρων της– αναγνωρίζει πλέον τη λάτιν μουσική όχι ως “παράλληλη σκηνή”, αλλά ως κεντρικό ρεύμα της εποχής. Το Debí Tirar Más Fotos κέρδισε επίσης και Καλύτερο Latin Urban Άλμπουμ, ενισχύοντας την εικόνα μιας χρονιάς που ανήκε ξεκάθαρα στο είδος.

Kendrick Lamar & SZA: Ηχογράφηση της Χρονιάς με ένα μικρό “συμβάν” στη σκηνή

Το “luther” κέρδισε την Ηχογράφηση της Χρονιάς και η στιγμή της απονομής είχε και ένα απρόοπτο που συζητήθηκε: η Cher, που παρέδωσε το βραβείο, μπέρδεψε για μια στιγμή το όνομα του τραγουδιού με τον Luther Vandross, με τους συντελεστές να το γυρίζουν έξυπνα στο χιούμορ πάνω στη σκηνή.

Παρά το στιγμιαίο “μπέρδεμα”, το αποτέλεσμα ήταν από τα πιο καθαρά μηνύματα της βραδιάς: η ραπ –και ειδικά η ραπ που φέρει υπογραφή καλλιτεχνών με ισχυρή ταυτότητα– συνεχίζει να διεκδικεί και να παίρνει τα κορυφαία τρόπαια. Επιπλέον, ο Kendrick Lamar κέρδισε και το Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ για το GNX, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα δυνατή βραδιά.

“Wildflower”: η Billie Eilish στο Τραγούδι της Χρονιάς

Το Τραγούδι της Χρονιάς έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία, γιατί αφορά τη σύνθεση και τους στίχους, όχι απλώς την ερμηνεία ή την παραγωγή. Το “Wildflower” της Billie Eilish και του Finneas πήρε το βραβείο και επιβεβαίωσε ότι η “ήσυχη δύναμη” της σύγχρονης ποπ μπορεί να σταθεί στο κέντρο της βραδιάς, ακόμα κι όταν ο ανταγωνισμός είναι γεμάτος μεγάλες εμπορικές κυκλοφορίες.

Η Billie Eilish δήλωσε παίρνοντας το βραβείο για Τραγούδι της Χρονιάς: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να το πιστέψω… νιώθω τόσο τιμή κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα». Και συνέχισε, σε πιο πολιτικό τόνο: «Δεν νιώθω πως χρειάζεται να πω κάτι άλλο πέρα από το ότι κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη… είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή. Νιώθω ελπίδα εδώ μέσα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να μιλάμε, να διαμαρτυρόμαστε. Οι φωνές μας μετράνε, οι άνθρωποι μετράνε και “γαμ@ την ICE”».

Νέο πρόσωπο στο προσκήνιο: Olivia Dean

Η Olivia Dean κέρδισε την Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα, μια κατηγορία που συχνά λειτουργεί σαν στίγμα της “επόμενης μέρας”. Για τα Grammys, το Best New Artist είναι σχεδόν πάντα μια δήλωση προθέσεων: ποιο όνομα θεωρείται ότι έχει διάρκεια και προοπτική πέρα από μια στιγμιαία επιτυχία.

Οι σημαντικές νίκες που έδωσαν χρώμα στη βραδιά

Πέρα από τις μεγάλες κατηγορίες, η τελετή είχε αρκετές νίκες που αξίζουν προσοχή γιατί δείχνουν τις τάσεις ανά είδος. Η Lady Gaga κέρδισε Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ για το Mayhem, ενώ σε μια απρόσμενη “pop στιγμή” της βραδιάς, το Καλύτερο Pop Duo/Group Performance πήγε στις Cynthia Erivo και Ariana Grande για το “Defying Gravity”.

Στο ροκ, οι Nine Inch Nails πήραν το Καλύτερο Ροκ Τραγούδι με το “As Alive as You Need Me to Be”, ενώ το Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ κατέληξε στους Turnstile, δείχνοντας ότι η Ακαδημία δεν περιορίζεται μόνο σε “κλασικές” rock επιλογές, αλλά παρακολουθεί και το σύγχρονο κύμα.

Στην κάντρι πλευρά, ο Jelly Roll κέρδισε Καλύτερο Contemporary Country Album, μια κατηγορία που υπογραμμίζει το πώς διαχωρίζεται πια πιο καθαρά το “σύγχρονο” από το “παραδοσιακό” ύφος μέσα στο είδος.

Το βασικό συμπέρασμα από τη βραδιά δεν είναι μόνο τα ονόματα. Είναι η εικόνα που σχηματίζεται όταν βάλεις δίπλα-δίπλα τις μεγάλες νίκες: ένα ισπανόφωνο άλμπουμ στην κορυφή, ραπ στην Ηχογράφηση της Χρονιάς, ποπ τραγουδοποιία στο Τραγούδι της Χρονιάς και μια νέα Βρετανίδα καλλιτέχνιδα στο Best New Artist. Με άλλα λόγια, τα Grammys 2026 έμοιασαν να μιλούν για μια μουσική αγορά που δεν χωρά πλέον σε “ένα αφήγημα” και σε “ένα κέντρο”.

Και κάτι τελευταίο που έχει τη σημασία του: ο Trevor Noah επέστρεψε ως παρουσιαστής “για τελευταία φορά”, όπως ανακοίνωσε και η ίδια η Recording Academy, κλείνοντας έναν κύκλο έξι συνεχόμενων εμφανίσεων στο τιμόνι της τελετής.

Από εδώ και πέρα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο τι θα γίνει “επόμενο κύμα”: θα συνεχιστεί η λάτιν κυριαρχία σε επίπεδο κορυφής; θα δούμε αντίστοιχα “άνοιγμα” σε άλλα είδη; και ποιοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στο επίκεντρο της επόμενης χρονιάς;