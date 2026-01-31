Υπάρχουν μουσικά βραβεία που βασίζονται σε κριτικές επιτροπές, άλλα που στηρίζονται στο “industry vote”, κι άλλα που λειτουργούν σαν καθρέφτης της μαζικής κουλτούρας της στιγμής. Τα iHeartRadio Music Awards ανήκουν ξεκάθαρα στην τρίτη κατηγορία: μια γιορτή που χτίστηκε πάνω στην ιδέα ότι το mainstream -με όλες τις αντιφάσεις του- έχει ρυθμό, δυναμική και, κυρίως, κοινό που θέλει να συμμετέχει.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα βραβεία αυτά γεννήθηκαν από έναν κολοσσό του ραδιοφώνου και του audio entertainment, την iHeartMedia. Το σκεπτικό είναι απλό: αν το ραδιόφωνο (και οι streaming συνήθειες που το συνοδεύουν) διαμορφώνουν τις επιτυχίες της χρονιάς, τότε αξίζει να υπάρχει μια τελετή που τις καταγράφει με τον πιο “pop” τρόπο: κόκκινο χαλί, live εμφανίσεις καλλιτεχνών, τηλεοπτικά στιγμιότυπα και χώρος για ενεργό συμμετοχή του κοινού, μέσω ψηφοφορίας.

Ως αποτέλεσμα, τα iHeartRadio Music Awards έχουν εξελιχθεί σε έναν θεσμό που μοιάζει περισσότερο με ένα μεγάλο τηλεοπτικό party: μια βραδιά όπου οι σταρ δεν έρχονται μόνο να παραλάβουν τρόπαια, αλλά να “παίξουν” μπροστά στην κάμερα, να φτιάξουν viral στιγμές και να θυμίσουν γιατί -καλώς ή κακώς- η pop κουλτούρα εξακολουθεί να ενώνει και να συγκινεί το κοινό.

Ο θεσμός ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2010, όταν η iHeartMedia αποφάσισε να μετατρέψει την τεράστια επιρροή του δικτύου της σε ένα τηλεοπτικό γεγονός με «παλμό» και ρυθμό. Από τότε, τα βραβεία αυτά έχουν χτίσει τη δική τους ταυτότητα. Είναι η βραδιά που συνδυάζει μεγάλα ονόματα, ζωντανές εμφανίσεις, εκπλήξεις, τιμητικές βραβεύσεις και, όπως είπαμε, το αίσθημα ότι το κοινό δεν είναι απλός θεατής αλλά μέρος του παιχνιδιού.

Τα iHeartRadio Music Awards τιμούν λοιπόν τους πιο πολυπαιγμένους καλλιτέχνες και τραγούδια στους σταθμούς iHeartRadio και στην εφαρμογή iHeartRadio, καλύπτοντας ουσιαστικά το αποτύπωμα της χρονιάς που πέρασε και ταυτόχρονα «δείχνοντας» προς τα επόμενα hits…

Πότε και πού γίνονται τα iHeartRadio Music Awards 2026

Η τελετή του 2026 θα γίνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στο Dolby Theatre, στο Los Angeles, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το FOX. Θα μεταδοθεί και ραδιοφωνικά μέσα από το δίκτυο των σταθμών iHeartRadio και την εφαρμογή τους.

Υποψηφιότητες: ποιοι προηγούνται και γιατί έχει ενδιαφέρον η φετινή κούρσα

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στις 8 Ιανουαρίου και η εικόνα είναι από μόνη της μια μικρή ιστορία για το πώς κινήθηκε η χρονιά. Η Taylor Swift προηγείται με τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ ακολουθούν πολύ κοντά ο Alex Warren, ο Bad Bunny και η Sabrina Carpenter. Με άλλα λόγια, βλέπουμε ένα μίγμα από καλλιτέχνες που είχαν σταθερή παρουσία, καλλιτέχνες που έσπασαν το κοντέρ της δημοφιλίας, αλλά και ονόματα που «έτρεξαν» δυνατά στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Και εδώ είναι η ουσία των iHeartRadio Music Awards: δεν σου ζητούν να τα δεις σαν ακαδημία. Σου ζητούν να τα δεις σαν στιγμιότυπο. Σαν το άλμπουμ της χρονιάς, όπου μέσα του χωράει το ραδιόφωνο, οι τάσεις, η συζήτηση και το τι έμεινε πραγματικά στο κεφάλι του κόσμου.

Οι μεγάλες κατηγορίες που συνήθως «γράφουν» τη βραδιά

Αν υπάρχει μια κατηγορία που πάντα τραβάει πάνω της τους προβολείς, αυτή είναι το τραγούδι της χρονιάς. Εκεί, η λίστα δείχνει ξεκάθαρα το εύρος του σύγχρονου ήχου: από τον Benson Boone μέχρι τον Morgan Wallen, από τον Kendrick Lamar και τη SZA μέχρι τον Shaboozey και τον Myles Smith. Είναι η κατηγορία που, σε τέτοιου τύπου βραβεία, λειτουργεί σαν «συνοπτικό δελτίο» για το τι τραγούδησε ο κόσμος, τι έπαιξε δυνατά, τι έγινε φράση και ρεφρέν.

Υποψήφια είναι τα:

Εξίσου καθοριστική είναι η κατηγορία του καλλιτέχνη της χρονιάς, γιατί εκεί δεν μετράει μόνο ένα κομμάτι αλλά η συνολική παρουσία. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκουμε, ανάμεσα σε άλλους, την Lady Gaga, την Tate McRae, τον Chris Brown και τον Jelly Roll. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τα iHeartRadio Music Awards έχουν τον τρόπο να τοποθετούν στην ίδια «γραμμή εκκίνησης» καλλιτέχνες από διαφορετικές σχολές και κοινά, δείχνοντας πώς η σύγχρονη επιτυχία δεν είναι πια μονόδρομος.

Οι υποψήφιοι/ες είναι:

Bad Bunny

Benson Boone

Chris Brown

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Κομβικές “δευτερεύουσες” κατηγορίες

Αν θες να πιάσεις τον παλμό του τι θεωρείται “ηχηρό” στο iHeart σύμπαν, αυτές οι κατηγορίες έχουν ενδιαφέρον:

Best Collaboration (Καλύτερη Συνεργασία)

Pop Artist of the Year

Alex Warren

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Pop Song of the Year

(Για πλήρη λίστα υποψηφιοτήτων μπορείς να κοιτάξεις τη δημοσιευμένη λίστα στο επίσημο iHeart άρθρο)

Η ψήφος του κοινού: το στοιχείο που κάνει τη διαφορά

Ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία του θεσμού είναι η συμμετοχή του κοινού σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Η ψηφοφορία άνοιξε στις 8 Ιανουαρίου και κλείνει στις 19 Μαρτίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα με βάση την ώρα Καλιφόρνιας. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την τελευταία εβδομάδα πριν από την τελετή θα υπάρχει «θερμόμετρο» και κινητικότητα, κάτι που συχνά μετατρέπεται σε πραγματική μάχη στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλώς ένα έξτρα παιχνίδι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα iHeartRadio Music Awards λένε στο κοινό: η μουσική χρονιά δεν ανήκει μόνο στους πίνακες και στους αριθμούς, ανήκει και στους ανθρώπους που την έβαλαν να παίζει ξανά και ξανά.

Τι να περιμένουμε από τη βραδιά του 2026

Ακόμα κι όταν ξέρεις τις υποψηφιότητες, τα iHeartRadio Music Awards σπάνια είναι μια βραδιά που «διαβάζεται» από πριν. Παραδοσιακά, δίνουν μεγάλο βάρος στις ζωντανές εμφανίσεις. Το ποιος θα ανέβει στη σκηνή, ποιος θα κάνει τη μεγάλη επιστροφή, ποιο τραγούδι θα παρουσιαστεί με τρόπο που θα το εκτοξεύσει ξανά, είναι πάντα μέρος της γοητείας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι διοργανωτές έχουν δώσει το πλαίσιο της τελετής και τη λίστα των υποψηφιοτήτων, αλλά τα μεγάλα χαρτιά της σκηνής, οι παρουσιαστές και οι λεπτομέρειες των εμφανίσεων συνήθως αποκαλύπτονται σταδιακά όσο πλησιάζει η ημερομηνία. Αυτό αφήνει χώρο για προσδοκίες και σενάρια, και κυρίως για εκείνη την αίσθηση ότι η βραδιά μπορεί να κρύβει την «έκπληξη» που θα καθορίσει το αφηγηματικό της αποτύπωμα.

Το βέβαιο είναι ότι, με βάση τα ονόματα που προηγούνται φέτος, το 2026 προμηνύεται ως μια κούρσα υψηλού ενδιαφέροντος. Η κορυφή έχει σταθερότητα, έχει λάμψη, έχει και νεότερη ορμή. Και αυτό είναι ακριβώς το σημείο που τα iHeartRadio Music Awards γίνονται πιο «ζωντανά» από ποτέ: δεν βραβεύουν απλώς μια χρονιά, στήνουν πάνω στη σκηνή την ίδια τη διαδρομή της.