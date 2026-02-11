Μια νέα πεντάδα singles που …δεν περνούν απαρατήρητα. Έχουμε μια εμβληματική φιγούρα του βρετανικού εναλλακτικού τραγουδιού, τον Morrissey, που επιστρέφει με single που ήδη σηκώνει κουβέντα, έναν MIKA που επανέρχεται με θεατρικότητα και καθαρή ποπ στόχευση, την Taylor Swift σε “event” κυκλοφορία με ολοκαίνουργιο βίντεο, τον Rick Astley να επιστρέφει γιορτάζοντας ένα νέο κεφάλαιο με classic pop αίσθηση και την Anna Calvi που ενώνει δυνάμεις με τον Iggy Pop στο σκοτεινό, κινηματογραφικό “God’s Lonely Man”, σε μια συνεργασία που κουβαλά ένταση και ατμόσφαιρα από την πρώτη νότα!

Morrissey – “Notre-Dame”

Ο Morrissey κυκλοφόρησε το νέο single “Notre-Dame”, τραγούδι που τραβά αμέσως την προσοχή όχι μόνο για τον τίτλο του αλλά και για τη συζήτηση γύρω από τους στίχους του.

Ο Morrissey παραμένει καλλιτέχνης που, ακόμα και όταν βγάζει “απλώς ένα single”, σπάνια το αφήνει να περάσει αθόρυβα. Το “Notre-Dame” κουβαλά το γνώριμο σκοτεινό/δραματικό του ύφος, αλλά και την αίσθηση ότι μπαίνει σε μια συγκεκριμένη αφήγηση που χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τα releases.

Το “Notre-Dame” αναφέρεται στην πυρκαγιά της Παναγίας των Παρισίων (2019), αλλά ο Morrissey το προσεγγίζει με έναν τρόπο που “σηκώνει κουβέντα”: στους στίχους αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ήταν απλό ατύχημα, μιλώντας σαν να υπήρχε πρόθεση/επίθεση και ότι “ξέρουμε ποιος προσπάθησε να την σκοτώσει” και “δεν θα μείνουμε σιωπηλοί”.

Επίσης, αρκετά ρεπορτάζ σημειώνουν ότι στην τελική εκδοχή του single λείπει/αλλάχθηκε ένας πιο “φορτισμένος” στίχος που είχε ακουστεί σε live (αναφορά σε “terrorism”), κάτι που πρόσθεσε κι άλλο ενδιαφέρον γύρω από το τραγούδι.

MIKA – “Excuses For Love”

Ο MIKA έδωσε νέο single, “Excuses For Love”, το οποίο συνοδεύεται και από επίσημο music video. Πρόκειται για κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ “Hyperlove”.

Ο MIKA εδώ πατά στη “φυσική” του περιοχή: ποπ με θεατρικότητα, έντονη συναισθηματική γραμμή και έμφαση στο οπτικό κομμάτι. Το “Excuses For Love” έρχεται σαν τραγούδι που δεν φοβάται να απλώσει το συναίσθημα και την έντασή του και ακριβώς αυτό είναι που το κάνει να ξεχωρίζει.

Taylor Swift – “Opalite”

Η Taylor Swift συνεχίζει το rollout του “Opalite” με ένα ολοκαίνουργιο music video, που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και ήδη αντιμετωπίζεται ως “γεγονός” με μεγάλο ενδιαφέρον για το concept και τους συμμετέχοντες.

Το “Opalite” υποστηρίζεται έντονα οπτικά, με την ίδια τη Swift να διατηρεί ισχυρό δημιουργικό έλεγχο στο storytelling του κλιπ. Παράλληλα, φαίνεται να έχει και ισχυρή εμπορική δυναμική αυτή τη στιγμή, καθώς βρίσκεται σε τροχιά κορυφής σε βασικούς δείκτες/λίστες.

Rick Astley – “Waiting On You”

Ο Rick Astley επέστρεψε με το νέο single “Waiting On You”, σε μια κυκλοφορία που συνδέεται συμβολικά με την περίοδο των 60ών γενεθλίων του και λειτουργεί σαν “κοιτάζω μπροστά” κίνηση, όχι σαν απλή νοσταλγία.

Μουσικά, το ενδιαφέρον με τον Astley είναι ότι όταν επιλέγει να κυκλοφορήσει νέο υλικό, το κάνει με τρόπο που κρατά την “κλασική” ποπ καθαρότητα, αλλά με σύγχρονη παραγωγή, χωρίς να μπερδεύει το παρόν με καρικατούρα του παρελθόντος.

Anna Calvi – “God’s Lonely Man” (feat. Iggy Pop)

Η Anna Calvi άνοιξε νέο κύκλο με το “God’s Lonely Man”, μια συνεργασία με τον Iggy Pop που κυκλοφόρησε ως single με επίσημο music video, παράλληλα με την ανακοίνωση του νέου της EP Is This All There Is? (με κυκλοφορία στις 20 Μαρτίου 2026).

Το κομμάτι έχει έντονο κινηματογραφικό χαρακτήρα και “σκοτεινή” ένταση, με τη φωνή της Calvi να οδηγεί το τραγούδι και τον Iggy Pop να προσθέτει μια ωμή, χαρακτηριστική παρουσία που το κάνει να ξεχωρίζει μέσα στο σημερινό μας briefing.