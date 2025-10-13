Ο θρυλικός τραγουδιστής και εμβληματική μορφή της βρετανικής μουσικής σκηνής, Morrissey, επιστρέφει στην Ελλάδα για μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Φαλήρου (Ταε Κβον Ντο).

Ο Steven Patrick Morrissey, γνωστός απλά ως Morrissey, υπήρξε η φωνή και η ψυχή των The Smiths, του συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τον ήχο της indie μουσικής στα 80s. Με τους χαρακτηριστικούς, ποιητικούς του στίχους, τη θεατρικότητα και τη μελαγχολική του φωνή, δημιούργησε μια μοναδική σχέση με το κοινό του – μια σχέση που κρατάει ζωντανή τη μαγεία του έως σήμερα.

Ασυμβίβαστος, αντισυμβατικός και πάντα αληθινός, ο Morrissey ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για μια συναυλία που θα περιλαμβάνει τραγούδια από τη θρυλική του πορεία με τους The Smiths αλλά και από τη λαμπρή σόλο καριέρα του.

Η βραδιά υπόσχεται μια μουσική αναδρομή γεμάτη διαχρονικούς ύμνους όπως τα How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart και First of the Gang to Die — τραγούδια που καθόρισαν ολόκληρες γενιές και εξακολουθούν να συγκινούν με την ίδια ένταση.

Από το 1988, όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ Viva Hate, ο Morrissey συνέχισε να εξελίσσεται, χαρίζοντάς μας έργα όπως τα Your Arsenal (1992), Vauxhall and I (1994), You Are The Quarry (2004), Ringleader of the Tormentors (2006) και Low in High School (2017). Με κάθε του δίσκο αποδεικνύει πως παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές και ειλικρινείς προσωπικότητες του παγκόσμιου μουσικού χάρτη.

Η εμφάνισή του στην Αθήνα αναμένεται να είναι μια εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, πάθος και αναμνήσεις. Μια βραδιά όπου το κοινό θα ζήσει ξανά τη μαγεία του Morrissey, του ανθρώπου που έβαλε τη μελαγχολία στο ροκ και την έκανε ποίηση.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Κλειστό Φαλήρου (Ταε Κβον Ντο)

Λεωφ. Ποσειδώνος, Παλαιό Φάληρο

Τηλέφωνο: 211 7700000

Εισιτήρια

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 12:00, με τιμή 50€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 55€.

Επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

Διάθεση

Online: more.com

Τηλεφωνικά: 211 7700000