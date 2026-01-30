Οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2026 (τα Βρετανικά βραβεία μουσικής) ανακοινώθηκαν επίσημα. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο νέο «σπίτι» του θεσμού στο Manchester, το Co-op Live, με παρουσιαστή (ξανά) τον Jack Whitehall.

Το Co-op Live είναι μια νέα, πολύ μεγάλη κλειστή αρένα στο Μάντσεστερ, δίπλα στο Etihad Stadium. Άνοιξε επίσημα στις 14 Μαΐου 2024 και θεωρείται η μεγαλύτερη indoor αρένα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως προς τη χωρητικότητα, που φτάνει περίπου 23.500 θεατές όταν υπάρχει και όρθιο κοινό!

Τα “hot names” της χρονιάς και οι υποψηφιότητες

Στην κορυφή των φετινών υποψηφιοτήτων βρίσκονται οι Olivia Dean και Lola Young, που συγκεντρώνουν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, μια εικόνα που «φωνάζει» αλλαγή σκυτάλης στη βρετανική pop, με δύο καλλιτέχνιδες που έχουν ήδη ξεφύγει από τα όρια του “next big thing”.

Από κοντά έρχεται ο Sam Fender με τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ τρεις υποψηφιότητες έχουν –μεταξύ άλλων– οι Dave, Fred again.., Jim Legxacy, Lily Allen και Wolf Alice.

Στα highlights της φετινής χρονιάς:

Οι Pulp επιστρέφουν σε υποψηφιότητα Group of the Year , στην πρώτη τους BRIT «αναφορά» μετά από πολλά χρόνια, γεγονός που δίνει έναν ωραίο “Britpop” παλμό σε μια κατά βάση φρέσκια λίστα.

Στις “crossover” στιγμές, βλέπουμε υποψηφιότητα για το “Defying Gravity” (Cynthia Erivo feat. Ariana Grande) αλλά και το “Golden” από το KPop Demon Hunters στην κατηγορία International Song – μια υπενθύμιση ότι τα BRITs παρακολουθούν στενά και το pop culture πέρα από το καθαρά δισκογραφικό κύκλωμα.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι το ποσοστό παρουσίας γυναικών και non-binary καλλιτεχνών στις φετινές υποψηφιότητες είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Manchester, Co-op Live και η “ιστορική” μετακόμιση

Το 2026 γράφει ιστορία και για έναν ακόμη λόγο: τα BRITs πραγματοποιούνται για πρώτη φορά εκτός Λονδίνου, μετακομίζοντας στο Manchester και στο Co-op Live.

Δημόσια ψηφοφορία: ποιες κατηγορίες κρίνει το κοινό

Δύο κατηγορίες θα κριθούν από ψηφοφορία κοινού:

Song of the Year

International Song of the Year

Η ψηφοφορία γίνεται μέσω WhatsApp (κανάλι των BRITs), με χρονικό παράθυρο από Παρασκευή 30 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Οι υποψηφιότητες των BRIT Awards 2026 αναλυτικά

Album of the Year

Dave – The Boy Who Played the Harp

Lily Allen – West End Girl

Olivia Dean – The Art of Loving

Sam Fender – People Watching

Wolf Alice – The Clearing

Artist of the Year

Dave

Fred again..

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Song of the Year (Public Vote)

Group of the Year

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Breakthrough Artist

Barry Can’t Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman

International Artist of the Year

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

ROSALÍA

Sabrina Carpenter

sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

International Song of the Year (Public Vote)

International Group of the Year

Geese

HAIM

HUNTR/X (EJAE / Audrey Nuna / REI AMI)

Tame Impala

Turnstile

Alternative/Rock Act

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Hip Hop/Grime/Rap Act

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Dance Act

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred again.., Skepta, PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

Pop Act

JADE

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

RAYE

R&B Act

Jim Legxacy

kwn

Mabel

Sasha Keable

SAULT

Critics’ Choice

Jacob Alon

Rose Gray

Sienna Spiro

Οι διοργανωτές έχουν ήδη προαναγγείλει ότι τα βραβεία Songwriter of the Year και Producer of the Year θα ανακοινωθούν “τις επόμενες εβδομάδες”, μαζί με επιπλέον στοιχεία/ανακοινώσεις για το show.