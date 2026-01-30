Οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2026 (τα Βρετανικά βραβεία μουσικής) ανακοινώθηκαν επίσημα. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο νέο «σπίτι» του θεσμού στο Manchester, το Co-op Live, με παρουσιαστή (ξανά) τον Jack Whitehall.
Το Co-op Live είναι μια νέα, πολύ μεγάλη κλειστή αρένα στο Μάντσεστερ, δίπλα στο Etihad Stadium. Άνοιξε επίσημα στις 14 Μαΐου 2024 και θεωρείται η μεγαλύτερη indoor αρένα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως προς τη χωρητικότητα, που φτάνει περίπου 23.500 θεατές όταν υπάρχει και όρθιο κοινό!
Τα “hot names” της χρονιάς και οι υποψηφιότητες
Στην κορυφή των φετινών υποψηφιοτήτων βρίσκονται οι Olivia Dean και Lola Young, που συγκεντρώνουν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, μια εικόνα που «φωνάζει» αλλαγή σκυτάλης στη βρετανική pop, με δύο καλλιτέχνιδες που έχουν ήδη ξεφύγει από τα όρια του “next big thing”.
Από κοντά έρχεται ο Sam Fender με τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ τρεις υποψηφιότητες έχουν –μεταξύ άλλων– οι Dave, Fred again.., Jim Legxacy, Lily Allen και Wolf Alice.
Στα highlights της φετινής χρονιάς:
-
Οι Pulp επιστρέφουν σε υποψηφιότητα Group of the Year, στην πρώτη τους BRIT «αναφορά» μετά από πολλά χρόνια, γεγονός που δίνει έναν ωραίο “Britpop” παλμό σε μια κατά βάση φρέσκια λίστα.
-
Στις “crossover” στιγμές, βλέπουμε υποψηφιότητα για το “Defying Gravity” (Cynthia Erivo feat. Ariana Grande) αλλά και το “Golden” από το KPop Demon Hunters στην κατηγορία International Song – μια υπενθύμιση ότι τα BRITs παρακολουθούν στενά και το pop culture πέρα από το καθαρά δισκογραφικό κύκλωμα.
-
Οι διοργανωτές τονίζουν ότι το ποσοστό παρουσίας γυναικών και non-binary καλλιτεχνών στις φετινές υποψηφιότητες είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί έως τώρα.
Manchester, Co-op Live και η “ιστορική” μετακόμιση
Το 2026 γράφει ιστορία και για έναν ακόμη λόγο: τα BRITs πραγματοποιούνται για πρώτη φορά εκτός Λονδίνου, μετακομίζοντας στο Manchester και στο Co-op Live.
Δημόσια ψηφοφορία: ποιες κατηγορίες κρίνει το κοινό
Δύο κατηγορίες θα κριθούν από ψηφοφορία κοινού:
-
Song of the Year
-
International Song of the Year
Η ψηφοφορία γίνεται μέσω WhatsApp (κανάλι των BRITs), με χρονικό παράθυρο από Παρασκευή 30 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.
Οι υποψηφιότητες των BRIT Awards 2026 αναλυτικά
Album of the Year
-
Dave – The Boy Who Played the Harp
-
Lily Allen – West End Girl
-
Olivia Dean – The Art of Loving
-
Sam Fender – People Watching
-
Wolf Alice – The Clearing
Artist of the Year
-
Dave
-
Fred again..
-
JADE
-
Lily Allen
-
Little Simz
-
Lola Young
-
Olivia Dean
-
PinkPantheress
-
Sam Fender
-
Self Esteem
Song of the Year (Public Vote)
Group of the Year
-
The Last Dinner Party
-
Pulp
-
Sleep Token
-
Wet Leg
-
Wolf Alice
Breakthrough Artist
-
Barry Can’t Swim
-
EsDeeKid
-
Jim Legxacy
-
Lola Young
-
Skye Newman
International Artist of the Year
-
Bad Bunny
-
Chappell Roan
-
CMAT
-
Doechii
-
Lady Gaga
-
ROSALÍA
-
Sabrina Carpenter
-
sombr
-
Taylor Swift
-
Tyler, The Creator
International Song of the Year (Public Vote)
-
-
-
-
-
-
HUNTR/X (EJAE / Audrey Nuna / REI AMI) – Golden (From KPop Demon Hunters)
-
-
-
-
-
-
International Group of the Year
-
Geese
-
HAIM
-
HUNTR/X (EJAE / Audrey Nuna / REI AMI)
-
Tame Impala
-
Turnstile
Alternative/Rock Act
-
Blood Orange
-
Lola Young
-
Sam Fender
-
Wet Leg
-
Wolf Alice
Hip Hop/Grime/Rap Act
-
Central Cee
-
Dave
-
Jim Legxacy
-
Little Simz
-
Loyle Carner
Dance Act
-
Calvin Harris & Clementine Douglas
-
FKA twigs
-
Fred again.., Skepta, PlaqueBoyMax
-
PinkPantheress
-
Sammy Virji
Pop Act
-
JADE
-
Lily Allen
-
Lola Young
-
Olivia Dean
-
RAYE
R&B Act
-
Jim Legxacy
-
kwn
-
Mabel
-
Sasha Keable
-
SAULT
Critics’ Choice
-
Jacob Alon
-
Rose Gray
-
Sienna Spiro
—————–
Οι διοργανωτές έχουν ήδη προαναγγείλει ότι τα βραβεία Songwriter of the Year και Producer of the Year θα ανακοινωθούν “τις επόμενες εβδομάδες”, μαζί με επιπλέον στοιχεία/ανακοινώσεις για το show.