Η διεθνής σκηνή συνεχίζει να τροφοδοτεί την pop και την alternative με νέες κυκλοφορίες, επιστροφές αγαπημένων ονομάτων αλλά και φρέσκες φωνές που αρχίζουν να τραβούν το ενδιαφέρον. Από τη βρετανική ειρωνική ευφυΐα των Pulp και τη διαχρονική καλλιτεχνική ταυτότητα της Tori Amos μέχρι τη νέα pop γενιά και τη δημιουργική παρουσία της Linda Perry, αυτά είναι πέντε πρόσφατα singles που πιστεύουμε πως αξίζει να ακούσετε.

Pulp – “Begging for Change”

Οι Pulp αποδεικνύουν πως η χαρακτηριστική τους ταυτότητα παραμένει αναλλοίωτη. Το “Begging for Change” κουβαλά τον γνώριμο συνδυασμό κοινωνικού σχολίου, θεατρικής ερμηνείας και εκείνης της βρετανικής alternative αισθητικής που τους καθιέρωσε από τα 90s. Ο Jarvis Cocker ερμηνεύει με τη γνωστή ειρωνική στάση, ενώ το τραγούδι χτίζεται αργά, δίνοντας έμφαση στο κλίμα και στους στίχους.

Tori Amos – “Stronger Together”

Ολόφρεσκο single, ωρών, από τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο. Η Tori Amos επιστρέφει με ένα κομμάτι που κινείται στον γνώριμο, δραματικό της κόσμο. Το “Stronger Together” βασίζεται στο πιάνο και στη χαρακτηριστική φωνή της, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σχεδόν τελετουργική. Το τραγούδι λειτουργεί ως μήνυμα προς τις κόρες, υμνώντας την ανθεκτικότητα, τη σύνδεση και την ενδυνάμωση.

Τα φωνητικά έχουν γίνει από την κόρη της, Tash.

Το τραγούδι αποτελεί προπομπό του νέου της album “In Times of Dragons”, που θα κυκλοφορήσει στις 1 Μαΐου 2026 και περιγράφεται ως μια μεταφορική ιστορία για τη μάχη ανάμεσα στη Δημοκρατία και την Τυραννία ένα έργο που ενσωματώνει μυθοπλασία και σύγχρονα θέματα.

Mimi Webb — “Ends In Y”

Η Mimi Webb συνεχίζει να χτίζει το προφίλ της στην σύγχρονη pop με ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στο ραδιοφωνικό hook και στο συναισθηματικό storytelling. Το “Ends In Y” έχει καθαρή παραγωγή, έντονο ρεφρέν και μια ερμηνεία που δείχνει γιατί θεωρείται από τις πιο δυνατές νέες φωνές της βρετανικής pop. Μας άρεσε!

Chloe Qisha — “YDH”

Η Chloe Qisha εκπροσωπεί τη νέα γενιά pop που συνδυάζει alternative αισθητική, μοντέρνα beats και έντονο προσωπικό ύφος. Το “YDH” είναι άμεσο, σύγχρονο και φτιαγμένο για streaming εποχή, αλλά χωρίς να χάνει τη μελωδική του βάση. Ένα single που δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για όνομα που αξίζει να παρακολουθούμε.

Linda Perry – “Beautiful”

Η Linda Perry, μία από τις πιο σημαντικές δημιουργούς της σύγχρονης pop (γνωστή τόσο ως performer όσο και ως songwriter πίσω από τεράστιες επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών), παρουσιάζει το “Beautiful”, ένα τραγούδι που στηρίζεται στην ένταση της ερμηνείας και στην άμεση συναισθηματική γραφή της. Με λιτή αλλά ουσιαστική παραγωγή, το κομμάτι αναδεικνύει την ωριμότητα και την προσωπική της καλλιτεχνική ταυτότητα, θυμίζοντας γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της αμερικανικής τραγουδοποιίας.