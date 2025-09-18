Ένα τραγούδι που μας θυμίζει πως η αγάπη, ακόμα κι όταν μοιάζει να έχει χαθεί, με επιμονή και πείσμα, μπορεί να βρεθεί ξανά κοντά μας.

Το νέο τραγούδι «Ένα ακόμα σ’ αγαπώ», σε μουσική της καταξιωμένης καλλιτέχνιδας Βιολέτας Ίκαρη και στίχους της Βιολέτας Ίκαρη και της Θεοδώρας Πολιτοπούλου αποτυπώνει το ταξίδι της ψυχής από μέσα μας, στο είδωλο του καθρέφτη για να αντικρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Εκεί που φωλιάζει η αυτογνωσία και όλα μας τα ανείπωτα συναισθήματα και ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια μας. Έρχεται με καταλυτική δύναμη να βγάλει στο φως τα πιο αληθινά κρυμμένα μας. Ένα κομμάτι γεμάτο συναίσθημα, που μιλά για την ανάγκη να ξαναβρούμε τον έρωτα, την ελπίδα και τα θέλω μας, μέσα σε μια απλή αλλά δυνατή και ειλικρινή φράση.

Μουσική: Βιολέτα Ίκαρη

Στίχοι: Βιολέτα Ίκαρη- Θεοδώρα Πολιτοπούλου

Τύμπανα : Γρήγορης Συντρίδης

Μπάσο : Βαγγέλης Χάνος

Ηλεκτρική Κιθάρα : Κώστας Μιχαλός

Βιολί : Μάριος Ιβάν Παπούλιας

Επιμέλεια παραγωγής, ενορχήστρωση, ακουστική κιθάρα, μαντολίνο, προγραμματισμούς: Βαγγέλης Μαχαίρας

Στον καθρέφτη μια μικρή ρωγμή

Στη ματιά μου μια παλιά πληγή

Σε γυρεύω κι είναι νύχτα δίχως φώτα

Θέλω να σε ταξιδέψω σαν και πρώτα

Θέλω να σε ξαναβρώ

Σε ταξίδι σε καλώ

Μ’ ένα ακόμα σ’ αγαπώ

Αν τολμούσες θα ‘μουν πάντα εδώ

Κι αν ζητούσες θα ‘χα ένα σωρό

Θα ‘χα τάξη μέσα μου και αλητεία

Να μη σβήνει του έρωτά μας η μαγεία

Θέλω να σε ξαναβρώ

Σε ταξίδι σε καλώ

Μ’ ένα ακόμα σ’αγαπώ

Ο καθρέφτης έσπασε στα δυο

Και δε βρίσκω τόπο να σταθώ

Του μυαλού μου τα συρτάρια δεν κλειδώνουν

Την εικόνα σου μπροστά μου φανερώνουν

————————-

Η Κέλλυ Βουδούρη είναι μια τραγουδίστρια με επιρροές κυρίως από την έντεχνη-λαϊκή και ροκ ελληνική μουσική. Έχει διανύσει μεγάλη διαδρομή σε ζωντανές εμφανίσεις από μικρές σκηνές μέχρι μεγάλες συναυλίες. Το 2017 εκπροσωπώντας την ομάδα του Κώστα Μακεδόνα, έφτασε έως τον τελικό του “The rising star” και την επόμενη χρονιά περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα μαζί του.

Δισκογραφικά αρχίζει το ταξίδι της με το τραγούδι «Δε θα σ’ αφήσω πίσω», ενώ συμμετέχει με τα τραγούδια «Ο Λυγμός του Θηρίου» και «Πάμε μια βόλτα», στο δίσκο «Εξωγήινος» του Θοδωρή Τσάτσου και Δημήτρη Ιλεμόσογλου.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε από το Ogdoo Music Group η επανεκτέλεση του τραγουδιού «Λογικός εκ γενετής».