Το single «Δε σε πήρα», είναι μια υπέροχη μελωδική μπαλάντα σε στίχους του ταλαντούχου Θοδωρή Τσάτσου, ενώ τη μουσική και την ενορχήστρωση, υπογράφει ο αγαπημένος Γρηγόρης Πολύζος.

Στίχοι και μελωδίες, μοιάζουν να πάλλονται, παίζοντας τον ρόλο του διαμεσολαβητή για να φτάσουν στην πολυπόθητη συμφιλίωση, σε εκείνη που μπορεί να μετουσιωθεί σε λύτρωση.

Η φορτισμένη συναισθηματικά ερμηνεία της Σαββέριας Μαργιολά, ακούγεται σαν μια τρυφερή και βαθιά εξομολόγηση για τον εσωτερικό πόλεμο που μπορεί να δημιουργηθεί από ένα άδοξο τέλος, από έναν χωρισμό που πόνεσε και δεν κατάφερε να ξεπεραστεί. Όταν τα ανείπωτα, νιώθεις να γίνονται σκιά σου και να σε δυσκολεύουν στο βάδισμα, έρχεται η ανάγκη για συγχώρεση και λύτρωση.

Η βαθιά αισθαντική φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη, που ακούμε ως 2η φωνή, δίνει μια μοναδική χροιά σε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Ερμηνεία: Σαββέρια Μαργιολά

Στίχοι: Θοδωρής Τσάτσος

Μουσική: Γρηγόρης Πολύζος

Ενορχήστρωση, πιάνο, πλήκτρα: Γρηγόρης Πολύζος

Ούτι: Θωμάς Κωνσταντίνου

Νέι: Νίκος Παραουλάκης

Κιθάρες: Άρης Χατζησταύρου

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Τύμπανα: Μιχάλης Καπηλίδης

2η φωνή: Κώστας Τριανταφυλλίδης

Ηχογράφηση-μίξη: Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Mastering: Θύμιος Παπαδόπουλος

Το τραγούδι «Δε σε πήρα» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music Group

Δε σε πήρα

Έχω τόσα να σου πω

Στριμωγμένα στο μυαλό

Μήνες τώρα προσπαθώ

Δε σε πήρα

Που να είσαι;

Πως περνάς;

Σε ποιο παρελθόν γυρνάς;

Τι να σκέφτεσαι για μας;

Δε σε πήρα

Τι κι αν τόσο μου ‘χει λείψει η φωνή σου

Κι ας μη θέλω να θυμώνω πια μαζί σου

Έχω ανάγκη ο πόλεμός μας να τελειώσει

Μια συγνώμη και τους δύο να λυτρώσει

Δε σε πήρα

Δε σε πήρα

Θάρρος ψάχνω για να βρω

Άλλο πλέον δε μπορώ

Με το δίκιο μου να ζω

Δε σε πήρα

Να σ’ ακούσω να μιλάς

Μια να κλαις, μια να γελάς

Τι να σκέφτεσαι για μας;

Δε σε πήρα