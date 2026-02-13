Ο Λευτέρης Πασσιάς κατεβαίνει στην Αθήνα για πρώτη φορά και μας προσκαλεί στο «Μπαράκι της Διδότου»!

Παρέα με τα τραγούδια του νέου του δίσκου “Γεια σου Παρέα” αλλά και επιλογές από τραγούδια που όλοι αγαπάμε, έρχεται για μια ανεπανάληπτη βραδιά στο αγαπημένο μπαράκι της Διδότου!

Παρέα του ο Γιάννης Γκιρίνης στα τύμπανα και ο Γιάννης Καμπανταΐδης στο μπάσο. Εξαιρετικές καλεσμένες η Σαββέρια Μαργιολά και η Ναταλία Λαμπαδάκη, ενώνουν τις φωνές τους σε μια Παρέα που θα σας ταξιδέψει!

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Το μπαράκι της Διδότου

Διδότου 3, Κολωνάκι

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103642990 (14.00-22.00)

Εισιτήριο: 10 ευρώ