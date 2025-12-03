Ο Μάνος Πυροβολάκης, ο δημιουργός που ένωσε την κρητική λύρα με τον σύγχρονο ήχο και έβαλε τη μουσική παράδοση να συναντήσει το σήμερα, συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Stage 7!

Η αγάπη του κοινού και το έντονο ενδιαφέρον που δημιούργησε η πρώτη σειρά εμφανίσεων, έφεραν την παράταση του προγράμματος για 6 ακόμη Παρασκευές, γεμάτες ρυθμό, συναίσθημα και μουσικές διαδρομές από την Κρήτη μέχρι τις πόλεις του κόσμου.

Mε τη χαρακτηριστική λύρα του και τη βαθιά του φωνή, ο Μάνος Πυροβολάκης στήνει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα όπου η κρητική παράδοση συναντά το σύγχρονο pop–rock ύφος.

Ανάμεσα στα αγαπημένα του τραγούδια – «Το Χαμόγελό σου», «Τι μας ενώνει», «Αν η αγάπη», «Μπορεί να βγω» – και σε παραδοσιακές αναφορές όπως τα «Συρτά του Ροδινού» και «Στης Γραμβούσας τ’ Ακρωτήρι», δημιουργεί μια μουσική εμπειρία γεμάτη ένταση, συναίσθημα και φως.

Στο Stage 7, ο ιδιαίτερος αυτός τραγουδοποιός παρουσιάζει το δικό του “κρητικό–rock πάλκο”, μια σκηνική γιορτή που ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και τον παλμό, στο ρίζωμα και την εξέλιξη.

Κάθε εμφάνιση του Μάνου Πυροβολάκη είναι μια πρόσκληση για μοίρασμα, αυθεντικότητα και ενέργεια – μια μουσική διαδρομή από την Κρήτη ως την πόλη.

Οι βραδιές του Μάνου Πυροβολάκη στο Stage 7 υπόσχονται να ενώσουν το συναίσθημα με τον ηλεκτρισμό της σκηνής, την Κρήτη με την πόλη, το σήμερα με το διαχρονικό.

Ένα μουσικό ταξίδι με ρίζες, πάθος και ψυχή.

Νέες ημερομηνίες παραστάσεων

• 5 Δεκεμβρίου

• 13 Δεκεμβρίου — με guest την Ανδριάνα Μπάμπαλη

• 26 Δεκεμβρίου

• 9 Ιανουαρίου

• 16 Ιανουαρίου

• 23 Ιανουαρίου

• 30 Ιανουαρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Stage7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

Είσοδος: 15€

Εισιτήρια: more.com